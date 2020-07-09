Следователи возбудили уголовное дело о геноциде жителей Сталинградской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде мирных жителей Сталинграда и области нацистами в 1942—1943 годах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— По результатам процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградской области) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид), — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель расследования — установить личности конкретных людей из числа захватчиков, которые причастны к убийствам мирных жителей, но смогли избежать ответственности.

Из архивов следователи узнали, что на территории Волгограда и области есть по меньшей мере 15 мест, где похоронено около 1800 человек, которых казнили с особой жестокостью.

Во время оккупации Сталинградской области с 17 июля 1942-го по 2 февраля 1943-го нацисты зверски расправлялись с советскими гражданами, не жалея детей, женщин и пожилых людей: морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землёй. Есть документальные свидетельства об убийствах жителей различных населённых пунктов региона.

В станице Нижне-Чирская жертвами фашистов стали воспитанники детского дома. Немецкие захватчики расстреляли около 50 детей в возрасте от 4 до 15 лет. Кроме того, имеются исторические данные о грабежах гражданского населения сотрудниками немецкой комендатуры.

Для установления личностей погибших проведут целый комплекс экспертиз, с помощью которых установят причину смерти, пол и возраст убитых, а также воссоздадут прижизненный облик.