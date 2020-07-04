Главный бой нашего Яна и новый вызов эпатажного Усмана. Загадочный остров UFC готов к жарким битвам

Пётр Ян готов вписать свое имя в золотой фонд UFC, став вторым бойцом из России, покорившим небосклон ведущей мировой организации смешанных единоборств. Поединок Яна против экс-чемпиона промоушена Жозе Альдо станет одним из трёх главных событий ивента в Абу-Даби, в ходе которых будут разыграны пояса чемпионов. Стоит ли говорить, насколько важен этот бой для Петра? За два года пребывания в компании лучших из лучших сибиряк выдал ошеломительный спурт, снеся с пути всех своих оппонентов.

В какой-то степени Безжалостному действительно повезло, его путь к битве за пояс был не сказать, чтобы прямо уж долог, тернист и извилист. Ян не перебил всю топовую оппозицию, стоявшую в очереди за титулом, а оказался в нужное время в нужном месте, когда импозантный король легчайшего веса Генри Сехудо вдруг неожиданно заявил об уходе на пенсию…

Как говорит сам Тройной король, "Ян и Алду подерутся за серебро и бронзу". Но слова Сехудо мало сейчас волнуют участников титульного противостояния. Пётр появится в предстоящем поединке в образе голодного и крайне мотивированного проспекта, а для Алду воскресный бой — это шанс перезапустить свою карьеру и вернуть пояс, который он утратил в декабре 2015-го… А вместе с поясом и своё бойцовское эго.

Каковы шансы у россиянина в схватке со столь искусным и опасным противником? На самом деле большие. Да, Жозе очень опытен и закалён в чемпионских сражениях. Но его время практически ушло. Он всё так же опасен и коварен, но время беспощадно… Бразилец утратил свои феноменальную скорость, животный инстинкт и веру в непобедимость. Гроссмейстерская ударная техника никуда не делась, но без запала это уже не смертельное оружие.

Алду скорее похож на уставшего от бесконечных войн повзрослевшего человека, нежели на прирождённого убийцу. Кто и способен "убить" в клетке в эти выходные, так это Ян. Беспощадный сделает в этот вечер всё и немного больше, чтобы оставить всего себя в октагоне и получить взамен пояс. Будет ли это 25-минутная война или мгновенная развязка? От сибирского гангстера можно ожидать всего! Но то, что он выйдет 12 июля на охоту со стрельбой, а не на велопробег, не сомневайтесь! Yan Time…

Главным событием ивента UFC 251 в ОАЭ станет бой за пояс в полусреднем весе.

Действующий чемпион Камару Усман изначально должен был скрестить перчатки с Гилбертом Бёрнсом, но буквально за неделю до шоу у малоизвестного бразильца был диагностирован CoViD-19. Спустя двое суток президент организации Дэна Уайт анонсировал замену Бёрнсу в лице "самого опасного отморозка" Хорхе Масвидаля. И смотреть предстоящий ивент стало в разы интереснее.

Масвидаль стал настоящей сенсацией прошлого года, нокаутировав одного за другим Даррена Тилла, Бена Аскрена и Нейта Диаса. Шедевр в поединке с Фанки и вовсе достояние смешанных единоборств на века.

Столь зрелищный винстрик справедливо выковал из имени кубинского эмигранта легитимного претендента. Фанатов ММА волнует вопрос, каким же предстанет Хорхе в поединке с Нигерийским Кошмаром? На первый взгляд, Геймбрид выходит на коротком уведомлении и ждать от него как минимум запаса энергии на пять раундов глупо. С другой стороны, по словам коллег претендента, Масвидаль с начала года не пропустил ни одной тренировки, работая даже в период пандемии. Так ли это на самом деле, узнаем в ближайший уик-энд. Ясно только одно: Хорхе действительно может потушить свет противнику в любой момент, а значит, шанс на победу у него будет до самой сирены…

UFC 251

Основной кард:

Полусредний вес, титульный бой: Камару Усман (чемпион) — Хорхе Масвидаль

Полулёгкий вес, титульный бой: Александр Волкановски (чемпион) — Макс Холлоуэй

Легчайший вес, титульный бой: Пётр Ян — Жозе Алду

Женщины, первый наилегчайший вес: Роуз Намаюнас — Джессика Андраде

Женщины, наилегчайший вес: Пейдж Ванзант — Аманда Рибас

Предварительный кард:

Полутяжёлый вес: Волкан Оздемир — Иржи Прохазка

Полусредний вес: Залески дус Сантус — Муслим Салихов

Полулёгкий вес: Макван Амирхани – Дэнни Генри

Лёгкий вес: Леонардо Сантос — Роман Богатов

Тяжёлый вес: Марчин Тыбура — Александр Романов

Наилегчайший вес: Раулиан Пайва — Жалгас Жумагулов

Легчайший вес: Мартин Дэй — Дэйви Грант