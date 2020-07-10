"Ничего не могу сказать об аутентичности". Песков прокомментировал появление записи разговора якобы Путина и Порошенко

Кремль никогда не раскрывает деталей международных разговоров российского лидера Владимира Путина с зарубежными коллегами, за исключением той информации, которая содержится в сообщениях пресс-службы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя появление записи разговора якобы Путина и Петра Порошенко, занимавшего в 2015 году пост президента Украины.

— Что касается опубликованной записи, мне неизвестно о том, что такой разговор мог иметь место, и также я ничего не могу сказать об аутентичности этой записи, — ответил официальный представитель Кремля на вопрос журналистов о том, может ли он подтвердить подлинность записи.