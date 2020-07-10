Песков: В России отсутствует шпиономания

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в нашей стране отсутствует шпиономания, по сравнению с Европой и Америкой, а рост резонанса вокруг дел о шпионаже он связывает с увеличивающейся открытостью и развитием новых каналов распространения информации.

— Ни для кого не секрет, что иностранные разведки абсолютно не дремлют на территории РФ. Они днём и ночью работают против российских госслужащих, против российских сотрудников спецслужб и так далее. И также не дремлет и наша контрразведка, которая противодействует этой деятельности, — добавил Песков.

При этом он заявил, что не видит роста количества уголовных дел в области шпионажа в России, так как подобные дела "фигурировали на повестке дня в течение последних пары десятилетий", а рост резонанса можно объяснить ростом открытости, новыми мультимедийными возможностями, новыми СМИ, новыми потоками информации.

Последним громким делом о разглашении секретных данных стало дело советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Его задержали в Москве утром 7 июля по подозрению в передаче закрытых сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. Суд арестовал Сафронова на два месяца, однако своей вины он не признал.