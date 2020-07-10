Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Лукашенко заявил, что белорусы создадут свой электромобиль в ближайшие пять лет

Белорусский лидер рассказал, что сам пользуется различным электротранспортом.

48
Post cover

Фото © Pixabay

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что электромобиль местного производства может появиться в ближайшие пять лет. Об этом сообщает БелТА.

Я ярый сторонник электромобилей. Это будущее. Уверен, что в предстоящей пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль, — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что сам пользуется различным электротранспортом и активно содействует его развитию в Белоруссии.

Напомним, ранее Александр Лукашенко рассказал, почему россияне и украинцы завидуют белорусам. По его мнению, жители Белоруссии живут "в безопасной, спокойной стране", в которой люди могут не бояться выходить на улицу в любое время суток. Лукашенко также отметил, что отдал своей стране лучшие годы жизни.

Выбор редакции

Loading...