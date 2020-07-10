Лукашенко заявил, что белорусы создадут свой электромобиль в ближайшие пять лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что электромобиль местного производства может появиться в ближайшие пять лет. Об этом сообщает БелТА.

— Я ярый сторонник электромобилей. Это будущее. Уверен, что в предстоящей пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль, — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что сам пользуется различным электротранспортом и активно содействует его развитию в Белоруссии.