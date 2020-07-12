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В Румынии ввели штрафы за вонь. Запах с кухни соседей тоже считается

Причём речь идёт о серьёзных суммах — нескольких тысячах евро.

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В Румынии вступил в силу закон об ольфактивном (обонятельном) дискомфорте, то есть о распространении неприятных запахов. Максимальный штраф за нарушение для физических лиц 6,3 тысячи евро, для юридических — 16,7 тысячи евро, сообщает агентство Agerpres.

Ольфактивный дискомфорт это последствие деятельности, которая может повлиять на состояние здоровья населения и на окружающую среду, которая субъективно воспринимается как запахи различной интенсивности или объективно измеряется согласно действующим национальным, европейским и международным стандартам, — говорится в нормативном акте.

Если говорить проще, то по этому закону могут оштрафовать, например, за неприятный запах еды в подъезде, идущий с чьей-то кухни. Что касается юридических лиц, то прежде чем открыть какую-либо компанию, они должны получить специальные разрешения. В них будет определён уровень ольфактивного дискомфорта.

Ранее Лайф сообщал, что примерно две трети заражённых коронавирусом испытывают ухудшение восприятия запахов и вкуса.

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