В Румынии ввели штрафы за вонь. Запах с кухни соседей тоже считается

В Румынии вступил в силу закон об ольфактивном (обонятельном) дискомфорте, то есть о распространении неприятных запахов. Максимальный штраф за нарушение для физических лиц 6,3 тысячи евро, для юридических — 16,7 тысячи евро, сообщает агентство Agerpres.

— Ольфактивный дискомфорт — это последствие деятельности, которая может повлиять на состояние здоровья населения и на окружающую среду, которая субъективно воспринимается как запахи различной интенсивности или объективно измеряется согласно действующим национальным, европейским и международным стандартам, — говорится в нормативном акте.

Если говорить проще, то по этому закону могут оштрафовать, например, за неприятный запах еды в подъезде, идущий с чьей-то кухни. Что касается юридических лиц, то прежде чем открыть какую-либо компанию, они должны получить специальные разрешения. В них будет определён уровень ольфактивного дискомфорта.