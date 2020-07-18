"Имею право развлекаться". На Украине задержали эксгибициониста, снимавшего трусы перед девушками в парке

В украинском Тернополе задержали мужчину, который снимал трусы перед девушками в парке, об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции региона.
Полицейских вызвала местная жительница. Она описала внешность злоумышленника и отметила, что уже не первый раз замечает, как тот подходит к гуляющим по аллеям, показывает им гениталии и склоняет к половому акту.
По описанию полицейские быстро обнаружили эксгибициониста. Тот пытался сбежать, однако, был задержан.
— Мужчина был пьян и в агрессивной форме сказал патрульному, что имеет право выбирать, как развлечься и проводить свободное время, — сообщили в полиции.
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