Рекорды домашней кассы. Топ лучших фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Wink

"Основатель" подошёл к гонке крайне основательно и за пять недель таки пробрался с низов на самый верх — первое место. "Шафт" вынужден был отступить на вторую строчку, а "Тролли" продолжают довольствоваться третьим местом.
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Куда, спросите, делся рекордсмен "Соник"? С ним всё в порядке. Просто сбавил скорость и отошёл на четвёртую строчку. За ним — мультфильм про лесных зверей "Пушистые мошенники".
Лапенко, Горбачёва и Дорн. Как сериал "Чики" стал главной премьерой 2020 годаВ июне у онлайн-кинотеатра more.tv состоялась премьера оригинального сериала "Чики". Мы посмотрели все доступные на сегодня эпизоды и по итогу склоняемся к мнению, что "Чики" — один из лучших сериалов, снятых в России. Рассказываем почему. А заодно вспоминаем ещё несколько оригинальных шоу из России, которые заставляют поверить в отечественный продакшен.
С 19-го места на достойное шестое подлетает "Кровь машин". Французская фантастика в стиле 80-х с налётом, внезапно, эротики. Фильм очень вычурный, но в своей вычурности он и прекрасен.
Что по новинкам? Детективный трейлер "Полицейский седан", "Двойной КОПец" в переводе Гоблина и "Чёрные воды" с Жан-Клодом Ван Даммом и Дольфом Лундгреном. Все три — фильмы про служителей порядка.
Рекорды домашней кассы. Топ лучших фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра WinkНеделя закончилась, а это значит что? Правильно! Время нового выпуска COWINK-20 и время перемен. В рубрике.
В который раз на этой неделе пришлось попрощаться с сиквелом "Джуманджи", новым "Королём львом" и "Шпионажем и камуфляжем". Причём, готовы поспорить, и этот раз — не последний.
Также из топ-20 вывалились "Бог грома", "Как приручить дракона" с гоблинской озвучкой, комедия "Почти знамениты", "Предок" и "Снайпер". За возвращение этих ребят ручаться уже не готовы.