На заводе по сортировке мусора в Москве нашли тело младенца

Сотрудница завода по сортировке мусора на Алтуфьевском шоссе в Москве обнаружила тело младенца. Об этом сообщает Пятый канал.
Отмечается, что страшную находку она увидела на конвейере. Тело ребёнка было завёрнуто в пакет.
Информацию об инциденте передали в правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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