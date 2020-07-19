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На заводе по сортировке мусора в Москве нашли тело младенца

Информация о случившемся передана в правоохранительные органы.

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Фото © Pixabay

Сотрудница завода по сортировке мусора на Алтуфьевском шоссе в Москве обнаружила тело младенца. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что страшную находку она увидела на конвейере. Тело ребёнка было завёрнуто в пакет.

Информацию об инциденте передали в правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее тело младенца обнаружили в мусорном контейнере в Подмосковье.

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