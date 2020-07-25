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Вышел зловещий трейлер фильма "Новые мутанты"

На фестивале Comic Con также были представлены первые две минуты кинокартины.

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Тизер-трейлер супергеройского фильма "Новые мутанты" презентовали на ежегодном фестивале комиксов Comic Con, который прошёл накануне. В онлайн-панели кинокартины приняли участие актёры ленты и сценарист-режиссёр Джош Бун.

В тизере продемонстрирована нарезка кадров, где герои фильма пытаются научиться контролировать свои способности.

Также на фестивале зрителям показали первые две минуты картины. В отрывке слышен закадровый голос героини Даниеллы Мунстар, которая рассказывает историю о двух медведях, как вдруг её будит отец, спасая от бушующей силы неизвестного происхождения. В определённый момент девушка падает на землю и снова просыпается, но уже прикованная к кровати в какой-то лечебнице.

Фильм "Новые мутанты" должен появиться в прокате 28 августа.

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Мероприятие пройдёт с 2 по 12 сентября.

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