Вышел зловещий трейлер фильма "Новые мутанты"

Также на фестивале зрителям показали первые две минуты картины. В отрывке слышен закадровый голос героини Даниеллы Мунстар, которая рассказывает историю о двух медведях, как вдруг её будит отец, спасая от бушующей силы неизвестного происхождения. В определённый момент девушка падает на землю и снова просыпается, но уже прикованная к кровати в какой-то лечебнице.