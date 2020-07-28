Шлагбаум преткновения. Что делать, если соседи монополизировали въезд?

Ограждение дворовых территорий и установка шлагбаума в больших городах стали обычным явлением. Чем ближе к центру, тем сложнее найти место, куда приткнуть свой автомобиль. Часто жители не имеют возможности оставить автомашину возле своего дома, так как работники из соседних контор и их гости уже заставили всё свободное пространство, куда только смогли проехать. Чтобы отстоять своё право занимать свободные места, автовладельцы, в чьих дворах стало не протолкнуться от машин чужаков, устанавливают шлагбаумы. Но что делать тем жителям огороженных дворов, которые, не имея личного транспорта, пользуются услугами такси или курьерской доставки, ведь эти машины во двор со шлагбаумом тоже просто так въехать не могут? Как с помощью закона разрешить конфликт между автовладельцами и их соседями, разбирался Лайф.

Федеральными законами установка шлагбаума во дворе многоквартирного дома не запрещена, но его размещение должно производиться с соблюдением ряда условий. Во-первых, решение об установке шлагбаума на въезде во двор должно принимать общее собрание собственников помещений многоквартирного дома. Именно оно имеет право распоряжаться придомовой территорией (статьи 44–46 Жилищного кодекса РФ). При этом, согласно Градостроительному кодексу и Федеральному закону № 78-ФЗ "О землеустройстве", придомовой территорией многоквартирного дома является прилегающий к зданию участок, закреплённый за ним в нормативной документации.

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Во-вторых, до установки шлагбаума придомовая территория должна быть либо оформлена в совместную собственность жильцов, либо, если она принадлежит муниципалитету, надлежит получить соответствующее разрешение.

В-третьих, активистам необходимо получить согласование в Госавтоинспекции и пожарной службе (установка шлагбаума не должна препятствовать работе городских организаций и ограничивать доступ к подъездам экстренным службам).

При этом само решение об установке будет правомерным только в том случае, если его поддержало не менее двух третей собственников. Несоблюдение любого из перечисленных условий делает установку шлагбаума незаконной. А значит, в любой момент можно потребовать его демонтировать. Сделать это через суд могут как муниципальные власти, так и жильцы многоквартирного дома.

Въезд-выезд категорически… разрешён

Как правило, установка шлагбаума ведёт к взиманию платы на его содержание, и если для автомобилистов это адекватное решение за ограничение парковки для чужаков, то для "безлошадных" — лишние расходы, ведь, если решение об установке шлагбаума было принято с соблюдением всех норм, то платить за него должны будут даже те, кто голосовал против, но оказался в меньшинстве (п. 5 ст. 46 ЖК РФ).

Однако не стоит забывать, что монтаж шлагбаума не должен нарушать права собственников. Даже если они не вносят плату, установленную общим собранием, за этими собственниками сохраняется доступ к придомовой территории, например, если требуется, чтоб к подъезду подъехали машины различных служб, доставки или даже автомобиль того, кто за шлагбаум не платит. То есть они в любом случае должны получить ключи или право требовать от охранника/консьержа открыть доступ. А плату за шлагбаум собрание собственников может взыскать в судебном порядке, доказав нарушение неплательщиком положений ст. 153 ЖК РФ. Об этом однозначно высказался Верховный суд РФ.

В первом же пункте Обзора судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 1 (2018) судьи указывают, что собственнику помещения в многоквартирном доме принадлежит "безусловное и неотчуждаемое" право на пользование общим имуществом многоквартирного дома, поэтому собрание жильцов лишить его этого права не может.

То же самое касается и прав арендаторов квартир. Ведь, согласно гражданскому законодательству, если собственник жилого помещения передаёт часть своих прав по договору аренды, к арендатору также переходит право пользования придомовой территорией, к которой относится и парковка (ст. 209, ст. 606 ГК РФ). Ограничение права арендатора на пользование ею будет незаконным.

Подаём в суд

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Таким образом, если по каким-либо причинам жителю дома фактически ограничили въезд на территорию его двора или не предоставили возможность пропускать машины, осуществляющие его доставку, гражданин имеет право обратиться за судебной защитой. Заявление об обжаловании неправомерных действий следует подавать в районный суд, в нём нужно указать, что нарушены права, предусмотренные п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ и ст. 246 ГК РФ.