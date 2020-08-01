Как обманывают со страховками на багаж

В России период отпусков в самом разгаре. Потеря или повреждение багажа во время авиаперелёта — весьма неприятное событие для отпускника, и это прекрасно понимают страховые компании, которые массово предлагают своим клиентам страхование багажа при перелёте. И сулят солидное денежное возмещение в случае его потери или повреждения. Но, как и во многие другие страховые продукты, в эти страховые договоры компании заложили немало ловушек, которые помогут им не выплачивать страховое возмещение, даже если неприятность произошла.

Как правило, страховые компании, в отличие от перевозчиков, предлагают возместить полную стоимость утраченного имущества. Ведь, согласно закону, на внутренних перевозках авиакомпания в случае утраты или повреждения багажа несёт ответственность в размере не более 11 тыс. рублей или стоимости багажа, если пассажир сумеет её доказать (подп. 3 п. 1 ст. 119 Воздушного кодекса РФ). То есть, если в багаже оказались дорогие вещи и (или) обувь или, например, электронные приборы, такая компенсация их потерю точно не покроет. Несколько большую компенсацию можно получить на международных рейсах, однако даже она вряд ли покроет все убытки путешественника.

Поэтому при оформлении авиабилетов, как правило, туристы не против заплатить несколько сотен рублей за дополнительную страховку. Только вот получить заявленные выплаты получится не всегда.

Храните чеки

Например, в сложную ситуацию попала москвичка Ирина, которая возвращалась домой из командировки в Тюмень. Её багаж потеряли. Предусмотрительная девушка заранее его застраховала. Казалось бы, всё должно было закончиться полным возмещением, но этого не произошло. Компания "Ингосстрах", которая оформляла страховку, в компенсации ущерба не отказала, но оценила потерю москвички в 16 тысяч рублей, как говорит Ирина, "в стоимость чемодана". Сотрудник страховой пояснил Ирине, что все выплаты регулируются не только договором, но и "Правилами страхования багажа на время поездок". Согласно п. 6.3 этих самых правил, компенсация выплачивается с учётом норм амортизации от первоначальной стоимости предметов в утерянном багаже, а подтверждать эту стоимость нужно при помощи чеков или ярлыков. Если их нет, компания если и платит, то по минимальному тарифу.

Аналогичная ситуация произошла и с другой пассажиркой, только рейс был иной, страховщиком выступала компания Zetta, у которой в правилах тоже есть похожий пункт. Сложно представить, чтобы кто-то сохранял чеки на все предметы из чемодана, и страховщики тоже это понимают. Тем более они не отказывают в выплате, а просто возмещают сумму, которая правильная, на их взгляд, при этом советуют заранее читать не только договор, но и правила на сайте. Понятно, что вряд ли кто-то будет выверять каждую сноску в тексте договора при покупке страховки, тем более что закон позволяет страховым компаниям не включать положения правил страхования в договор (п. 2 ст. 943 ГК РФ), на это и расчёт.

Страховая казуистика

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А в целом ряде ситуаций страховщики сразу в договоре освобождают себя от ответственности при утере багажа. Как правило, случай точно не будет считаться страховым, если было установлено следующее. Во-первых, если выяснится, что турист при сдаче или требовании багажа после рейса находился в состоянии алкогольного опьянения. Во-вторых, если он в своём багаже перевозил предметы, не подлежащие страхованию (наличные денежные средства, кредитные карты, акции, облигации, паспорта, деловые документы, предметы старины или антиквариат). И, в третьих, если клиент сам не принял меры к сохранности и правильному оформлению своего багажа (например, не прикрепил багажные бирки). Но даже если утеря багажа случилась не по вине застрахованного, то и тогда получить что-либо от страховых не так просто.

Правила ценного багажа

Если в вашем чемодане только недорогие вещи, а сам чемодан не стоит огромных денег, то страховать багаж необязательно. Однако если багаж заведомо имеет ценность и взять все необходимые в поездке предметы в ручную кладь невозможно (например, штатив от камеры, зарядные устройства для разных девайсов, несколько пар дорогой обуви), то, чтобы не бороться с уловками страховщиков, имеет смысл отправлять свой багаж с объявленной ценностью. Такая возможность предусмотрена у любой авиакомпании. В этом случае все претензии и выплаты будут уже от перевозчика и они будут близки или эквивалентны реальному ущербу, но потребуется оплата дополнительных сборов по тарифам авиакомпании (сопоставимых с ценой страховки).

В случае отправки такого багажа придётся заранее связаться с авиакомпанией и заполнить необходимые документы (как и в случае с покупкой страховки).

Случаи утери или повреждения багажа с объявленной ценностью единичны.

Понятно, что при возникновении спора с авиакомпанией ценность багажа тоже придётся доказывать, но делать это надо будет не в рамках страховых правил, а в соответствии со ст. 119 Воздушного кодекса РФ и ст. 55 ГПК РФ.