Россия возобновила выдачу виз турецким гражданам

В России возобновилась выдача виз гражданам Турции, которая была приостановлена во время пандемии. Об этом сообщает Посольство РФ в Анкаре.
Авиакомпания S7 открыла продажу билетов на рейсы в ТурциюПолёты будут выполняться из столичного аэропорта Домодедово.
— С 29 июля российские загранучреждения на территории Турции возобновляют выдачу всех категорий виз турецким гражданам и иностранцам, имеющим вид на жительство в Турции, — отмечает дипмиссия.
При оформлении визы гражданам нужно будет предъявить результаты теста на коронавирус. При пересечении российской границы со всех туристов потребуют документ о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Его нужно пройти не раньше чем за три дня до прибытия в Россию.
Напомним, Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. При этом Анкару и Стамбул можно будет посетить уже с 1 августа, а с 10-го числа начнутся рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.