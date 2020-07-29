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Россия возобновила выдачу виз турецким гражданам

При оформлении документа потребуют результаты теста на коронавирус.

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Фото © Pixabay

В России возобновилась выдача виз гражданам Турции, которая была приостановлена во время пандемии. Об этом сообщает Посольство РФ в Анкаре.

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Полёты будут выполняться из столичного аэропорта Домодедово.

С 29 июля российские загранучреждения на территории Турции возобновляют выдачу всех категорий виз турецким гражданам и иностранцам, имеющим вид на жительство в Турции, — отмечает дипмиссия.

При оформлении визы гражданам нужно будет предъявить результаты теста на коронавирус. При пересечении российской границы со всех туристов потребуют документ о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Его нужно пройти не раньше чем за три дня до прибытия в Россию.

Напомним, Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. При этом Анкару и Стамбул можно будет посетить уже с 1 августа, а с 10-го числа начнутся рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.

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