"Ми це зробили!" Украинский футбольный клуб из села с населением 1600 человек вышел в Лигу Европы

Украинский футбольный клуб "Колос" из села Ковалёвка Васильковского района Киевской области обыграл "Мариуполь" со счётом 1:0 и завоевал право сыграть в Лиге Европы.
Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. Победный гол на 95-й минуте дополнительного времени забил нападающий Данис Антюх. Игра состоялась в украинской столице, на стадионе "Олимпийский".
На сайте клуба после матча появился отчёт под названием "Ми це зробили", в котором отмечается, что "Колос" вошёл в историю украинского футбола.
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"Колос" выступит в еврокубках впервые. Клуб был основан в 2012 году. Также в Лиге Европы сыграют луганская "Заря" и "Десна" из Чернигова. Право сыграть в Лиге чемпионов завоевали донецкий "Шахтёр" и киевское "Динамо".
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