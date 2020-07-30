"Мразь конченая!" Неадекватный житель Брянска разбил автомобиль молотком и избил пытавшихся помешать ему женщин — видео

Житель Брянска молотком разбил припаркованный во дворе одного из домов автомобиль и ударил двух женщин, пытавшихся ему помешать. Видеозапись опубликована в группе "ЧП и ДТП Брянск" во "ВКонтакте".

На кадрах видно, что мужчина ведёт себя крайне агрессивно и остро реагирует на любые претензии. Очевидцам конфликта, несмотря на все усилия, не удалось вразумить его.

В ГУ МВД РФ по региону Лайфу сообщили, что мужчина задержан. Им оказался ранее не имевший судимостей 37-летний местный житель. По его словам, конфликт произошёл из-за того, что авто было припарковано под его окнами.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после оценки телесных повреждений потерпевших и имущественного ущерба, а также установления всех обстоятельств происшествия.