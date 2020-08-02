Эпидемия как оружие. Что спасало евреев от тифа в Варшавском гетто

Немцы загнали 400 тысяч человек в три с небольшим квадратных километра в надежде, что в таком скоплении люди естественным образом погибнут от инфекций. Но ничего не вышло — их спасла "социальная дистанция".

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Говорят, газовые камеры выглядели как душевые. В них закачивали выхлопные газы из танковых двигателей или просто вытягивали весь воздух. И умирание длилось целых полчаса.

— Ах, Керстен, я ведь совсем не собирался уничтожать евреев. У меня в отношении них были другие планы. Это всё на совести чёртова Геббельса, — эти слова Генриху Гиммлеру приписывает его личный массажист Феликс Керстен. О том, кто на самом деле это придумал, спорят до сих пор.

К концу 1930-х годов в Польше было два миллиона евреев. В Варшаве — более 400 тысяч. Они жили в разных районах столицы, но по большей части на севере, "еврейский квартал" был довольно большим — пятая часть территории города.

Как известно, именно с оккупации Польши 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Через месяц евреям велели сдать наличные деньги в банк и оставить себе по две тысячи злотых. Последовала всем известная пропаганда. Помимо всего прочего она внушала, что евреи якобы виноваты ещё и в распространении инфекций.

Во время осады Варшавы нацисты воздушным налётом повредили городскую канализацию. Загрязнился водопровод. А поскольку в то время в город прибывали беженцы, всё это спровоцировало вспышку сыпного тифа. Эту болезнь переносят вши. Она проявляется очень высокой температурой (около 40 градусов), сыпью по всему телу. Без адекватного лечения человек мог умереть через несколько дней.

За лето 1940-го вспышка сошла на нет, но нацисты всё равно использовали её как повод. Тифа они боялись весьма — во время Первой мировой от него умерло пять миллионов человек. Поэтому они объявили об устройстве Seuchensperrgebiet — это значит что-то вроде "чумной зоны", зоны карантина. И там предписывалось изолировать именно евреев, якобы с целью "обезопасить" от них всех остальных, а в первую очередь — немцев. То есть эпидемии нет, а карантин вводят. Евреев заставили самих строить для себя кирпичную стену трёхметровой высоты и 18-километровой длины. Сверху протянули колючую проволоку. Некоторые всё-таки как-то умудрялись сбегать через узкие щели под стеной или через канализацию.

Площадь отведённой для "заразных" зоны составила 3,4 квадратных километра, а жили там, по данным исследователей, по меньшей мере 450 тысяч человек. Их начали морить голодом. Им полагалось не больше 200 калорий в день. Ввоз какого-то дополнительного продовольствия запретили. Истощение вкупе с ужасной плотностью населения сделали своё дело. Тиф разразился снова.

В случае Второй мировой войны тиф был создан немцами. Спровоцирован недостатком пищи, мыла и воды, а затем, когда четыреста тысяч несчастных концентрируют в одном районе, отнимают у них всё и ничего не дают, тогда возникает тиф Людвик Гиршфельд Живший в Варшавском гетто бактериолог и лауреат Нобелевской премии

Сколько погибло за долгие месяцы, никто не знает. Учёные лишь могут догадываться, что в несколько раз больше, чем следует из имеющихся документов, — многие боялись говорить о болезни.

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И вдруг к октябрю 1941 года эпидемия внезапно спадает, чего нацисты никак не ожидали: по всей логике, с наступлением холодов разгул болезней, наоборот, должен был только усилиться.

Эпидемия тифа несколько ослабла, причём зимой, когда обычно ситуация ухудшается. Уровень эпидемии снизился примерно на 40 процентов. Я слышал это от аптекарей, и то же самое — от врачей и в больнице Эммануэль Рингельблюм Житель Варшавского гетто

Это считалось каким-то чудом. Недавно в Мельбурнском королевском технологическом институте (Австралия) попытались в этом разобраться. Как пишет Science Advances, они изучили исторические свидетельства и пришли к выводу, что на самом деле чудо совершили работавшие в гетто врачи и лидеры общественных организаций. Исследователи приводят данные о том, что в гетто проводили сотни лекций о необходимости соблюдения личной гигиены, постоянной поддержки чистоты в доме, максимального дистанцирования и обязательной самоизоляции при появлении симптомов болезни. Более того, был создан подпольный университет, где обучали студентов-медиков и проводили научные исследования на темы голода и эпидемий.

Параллельно организовали общественные столовые, которые помогали хоть как-то спасать людей от голодной смерти — их посетители получали не 200, а уже 780, а иногда и 1600 калорий в день. Помогала контрабанда еды.

Как показало математическое моделирование, все эти меры "подпольного университета" и врачей помогли избежать сотни тысяч заражений и десятков тысяч смертей. То есть расчёты нацистов не оправдались. Они поняли, что истребить евреев, свалив их гибель на болезни, не удастся. И вот как эту ситуацию прокомментировал главный санитарный врач правительства нацистских оккупантов Йоста Вальбаум. Заявление последовало осенью 41-го.

В подавляющем большинстве случаев евреи являются носителями и распространителями тифозной инфекции... Есть только два способа [решить эту проблему]. Мы приговариваем евреев в гетто к смерти от голода или расстреливаем их... Мы несём единую ответственность за то, чтобы эти паразиты не заражали и не подвергали опасности немецкий народ. Для этого любое средство должно считаться правильным Йоста Вальбаум Главный санитарный врач нацистского правительства оккупированной Польши

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Этих людей повезут в Майданек или в Треблинку. Чтобы они особо не сопротивлялись и не пытались сбежать, им говорили, что их отправляют на некие новые поселения. Если помните, в Треблинку привезли в окружении детей врача Януша Корчака и сказали ему, что он может и не идти в газовую камеру.

Врач Януш Корчак, вошедший в газовую камеру вместе с детьми из Варшавского гетто. Фото © VK / World of History