Охотник на слабых. В Омске задержан насильник, подозреваемый в серии нападений на детей

30 июля Омск был взбудоражен страшной новостью: в доме 2-й Дачной улице, в подъезде, педофил напал на шестилетнюю девочку. Он увязался следом за двумя девочками и зашёл вместе с ними в подъезд. Когда девочки разделились и одна из них стала подниматься домой по лестнице, мужчина напал на неё, пытаясь прижать к себе и изнасиловать. Ребёнок успел крепко ухватиться за перила и закричать — это и спугнуло нападавшего. Тогда ему удалось убежать.

Видео © LIFE SHOT

Силовики опросили детей и свидетелей и смогли составить фоторобот извращенца. Жители города также пустились на поиски педофила. Согласно фотороботу, мужчина был одет в чёрную куртку и на вид ему было от 25 до 30 лет.

Фоторобот предполагаемого преступника. Фото © LIFE SHOT

На этом череда нападений на детей не закончилась. Похожий случай произошёл 1 августа уже на другой улице. Неизвестный мужчина напал на девочку прямо возле детской площадки и попытался утащить её в кусты.

— Дети играли на детской площадке между домами на Северной улице. Они сидели напротив дома на песке. Ворота были открыты, везде были деревья. Вижу, выходит дочь, бежит ко мне, орёт на всю улицу. Она рассказывала, что этот мужчина шёл по дороге, взял девочку под мышку и просто потащил в кусты. Моя дочь сразу побежала звать взрослых, но скрылся он очень быстро. Возможно, он там жил, потому что местность он знает хорошо, — рассказала Лайфу одна из местных жительниц.

Родители девочки отправились в полицию. На поиски маньяка отправили самых опытных сыщиков угрозыска. Полицейские также подняли картотеки всех ранее судимых за педофилию местных жителей, а также недавно вернувшихся из заключения. 3 августа подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний безработный.

В нападении подозревают 29-летнего безработного. Фото © om1.ru

Сейчас мужчина задержан. По некоторым данным, он признался только в нападении на девочку в подъезде. Причастность к нападению на ребёнка возле детской площадки он пока отрицает. СК РФ по Омской области возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". В первую очередь будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.