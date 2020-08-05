Армения приняла решение ограничить вещание российских телеканалов

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон об ограничении вещания зарубежных телеканалов, включая российские, в общественном мультиплексе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Закон предусматривает, что аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только на основании межгосударственного договора. По словам главы отдела лицензирования Лианны Дохикян, иностранные каналы в данный момент лицензированы и имеют право не прекращать вещание как минимум до истечения срока их лицензии — 20 января 2021 года.
— Если до этого будут заключены межгосударственные договора, то они продолжат свою деятельность на основании этих договоров, — объяснила Дохикян.
Документ вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.
В Латвии запретили вещание семи российских телеканаловРешение принято якобы в связи с тем, что данные СМИ контролируются находящимся под санкциями ЕС журналистом Дмитрием Киселёвым.
Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины ввёл временный запрет на ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI. Связано это с показом передач с участием российских деятелей культуры, "создающих угрозу национальной безопасности".