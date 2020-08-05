Армения приняла решение ограничить вещание российских телеканалов

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон об ограничении вещания зарубежных телеканалов, включая российские, в общественном мультиплексе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Закон предусматривает, что аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только на основании межгосударственного договора. По словам главы отдела лицензирования Лианны Дохикян, иностранные каналы в данный момент лицензированы и имеют право не прекращать вещание как минимум до истечения срока их лицензии — 20 января 2021 года.

— Если до этого будут заключены межгосударственные договора, то они продолжат свою деятельность на основании этих договоров, — объяснила Дохикян.

Документ вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.