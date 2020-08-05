СМИ: От сердечного приступа умер муэдзин превращённого в мечеть собора Святой Софии

Скончался муэдзин мечети, которая была открыта в соборе Святой Софии в Стамбуле. По данным греческого издания Orthodox Times, причиной смерти Османа Аслана стал сердечный приступ. Он умер прямо в храме.
В соборе Святой Софии состоялся первый с 1934 года намаз. Эрдоган сам прочитал суру — видеоСвятыня теперь стала мечетью, утратив статус музея.
По данным издания, скончался священнослужитель 2 августа, в воскресенье. Его задачей было призывать мусульман на молитву. Аслан был добровольцем.
Напомним, изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил в марте прошлого года. Заседание Госсовета Турции по данному вопросу состоялось в начале июля этого года и длилось 17 минут. По результатам заседания музей стал мечетью 10 июля. В РПЦ назвали это пощёчиной всему христианству.