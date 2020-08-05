СМИ: От сердечного приступа умер муэдзин превращённого в мечеть собора Святой Софии

Скончался муэдзин мечети, которая была открыта в соборе Святой Софии в Стамбуле. По данным греческого издания Orthodox Times, причиной смерти Османа Аслана стал сердечный приступ. Он умер прямо в храме.

По данным издания, скончался священнослужитель 2 августа, в воскресенье. Его задачей было призывать мусульман на молитву. Аслан был добровольцем.