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СМИ: От сердечного приступа умер муэдзин превращённого в мечеть собора Святой Софии

По данным греческих СМИ, это случилось в самом храме.

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Фото © Wikipedia

Скончался муэдзин мечети, которая была открыта в соборе Святой Софии в Стамбуле. По данным греческого издания Orthodox Times, причиной смерти Османа Аслана стал сердечный приступ. Он умер прямо в храме.

В соборе Святой Софии состоялся первый с 1934 года намаз. Эрдоган сам прочитал суру — видео

Святыня теперь стала мечетью, утратив статус музея.

По данным издания, скончался священнослужитель 2 августа, в воскресенье. Его задачей было призывать мусульман на молитву. Аслан был добровольцем.

Напомним, изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил в марте прошлого года. Заседание Госсовета Турции по данному вопросу состоялось в начале июля этого года и длилось 17 минут. По результатам заседания музей стал мечетью 10 июля. В РПЦ назвали это пощёчиной всему христианству.

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