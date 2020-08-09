Жительница Петербурга пришла в гости к знакомым с мёртвым младенцем в пакете

В Санкт-Петербурге девушка пришла вечером в гости к знакомому и принесла с собой чёрный полиэтиленовый пакет, в котором находится мёртвый новорождённый. О содержимом она сообщила своему приятелю сразу, рассказывает издание "Фонтанка.ру".

Отмечается, что мужчина вызвал скорую и девушку забрали в больницу с послеродовым кровотечением в тяжёлом состоянии. Тело малыша без признаков насильственной смерти увезли в морг для установления причины гибели.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл накануне, а мать, которая сейчас находится в больнице, — 26-летняя Юлия З.