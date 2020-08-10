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"Держите его!" В Подмосковье пойман удав Анатолий, неделю терроризировавший жильцов многоэтажки — видео

Его хозяйка пока на звонки не отвечает, а люди думают, куда пристроить полутораметровую змею.

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Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Подмосковье пойман удав Анатолий, который сбежал от хозяев и неделю терроризировал жителей ЖК "Западное Кунцево".

Как стало известно Лайфу, полутораметровую рептилию извлекли из-под обшивки дома. За то время, пока животное искали, змея успела напугать нескольких жильцов многоэтажки. На кадрах видно, как мужчины разбирают декоративные кирпичи и с помощью длинной палки выгоняют питона из убежища в стене.

Сбежавший от хозяев удав неделю терроризирует жителей многоэтажки в Подмосковье

Обеспокоенные люди даже создали отдельный чат в соцсетях для взаимопомощи.

Что дальше-то делать? Надо мешок какой-то или ведро. Держите его! слышны на заднем фоне взволнованные голоса местных жителей.

Удав Анатолий сейчас в коробке, люди пытаются найти его хозяйку, думают, куда его пристроить. Девушка пока не отвечает на звонки и сообщения.

Ранее жительница Подмосковья обнаружила змею на полке своего шкафа для одежды.

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