В России выбрали лучшего онлайн-гида страны. Им стала жительница Санкт-Петербурга Анастасия Воронцова.

Петербурженка уже десять лет проводит экскурсии для туристов на английском языке. Для участия в конкурсе ей впервые пришлось провести прямой эфир на русском.

— Экскурсия должна была длиться 40 минут, и нужно было удержать зрителей на протяжении всего этого времени. Я старалась рассказать не как типичный гид, а как будто приехал мой друг из другого города и я рассказываю всё, что знаю, — отметила Анастасия в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Проект онлайн-экскурсий по России инициировало Федеральное агентство по туризму и портал Russia Travel. В течение трёх недель жители 27 регионов страны публиковали в TikTok проморолики и вели экскурсии в прямом эфире. Одни только анонсы эфиров собрали более 200 тысяч просмотров.

Ролик Анастасии посмотрели более 700 тысяч раз, к прямому эфиру гида подключилось около восьми тысяч зрителей. Сейчас победительница продолжает выкладывать видеоролики и сотрудничает с городским туристическим порталом Санкт-Петербурга. В ближайших планах — рассказ о театральной, барной и музейной жизни города.