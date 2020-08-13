В Челябинской области девочка выпила уксус и чуть не осталась без желудка. Врачам удалось спасти малышку

В Челябинской областной детской больнице хирургам удалось спасти двухлетнюю девочку, которая умирала от внешних и внутренних ожогов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу лечебного учреждения.

Маленькой пациентке сделали новый желудок, такую операцию провели для ребёнка в регионе впервые. Отмечается, что малышка попала в больницу после того, как случайно выпила 70-процентную уксусную эссенцию. У девочки диагностировали ожог ротоглотки, пищевода, желудка, а также кожи спины и грудной клетки, так как часть жидкости вылилась на одежду.

Выяснилось, что у пациентки тотальное поражение пищевода с переходом на желудок, после чего врачи приняли решение установить еюностому (отверстие в кишечнике, через которое непосредственно в него поступает питание). Однако этого оказалось недостаточно — желудок малышки превратился в сплошной рубец, и тогда медики решили сформировать новый орган для девочки из тонкого кишечника.

Уникальная операция длилась несколько часов и прошла успешно. Уже через неделю малышку перевели из реанимации, а на днях выписали. В больнице она провела два месяца.