Нетаньяху — о заключении мирного договора с ОАЭ: Мне выпала великая честь объявить об этом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о заключении мирного договора с Объединёнными Арабскими Эмиратами.
— Это исторический момент в жизни Ближнего Востока. <...> Мне выпала великая честь после многих лет усилий объявить о заключении мирного договора с третьей арабской страной, — сказал он в специальном обращении в прямом эфире израильских телеканалов.
Стоит отметить, что у Израиля установлены дипломатические отношения с двумя арабскими странами Ближневосточного региона — Египтом и Иорданией.
В Израиле объявили дату следующего слушания по делам НетаньяхуПремьер-министра подозревают в коррупции и обмане общественного доверия.
Ранее американский лидер Дональд Трамп обнародовал трёхстороннее заявление, в котором указано, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. Однако представители движений ХАМАС и ФАТХ ("Движение за национальное освобождение Палестины") отвергли анонсированное соглашение.