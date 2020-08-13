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Нетаньяху — о заключении мирного договора с ОАЭ: Мне выпала великая честь объявить об этом

Премьер Израиля отметил, что соглашение подписано "после многих лет усилий".

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Биньямин Нетаньяху. Фото © ТАСС / EPA

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о заключении мирного договора с Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Это исторический момент в жизни Ближнего Востока. <...> Мне выпала великая честь после многих лет усилий объявить о заключении мирного договора с третьей арабской страной, — сказал он в специальном обращении в прямом эфире израильских телеканалов.

Стоит отметить, что у Израиля установлены дипломатические отношения с двумя арабскими странами Ближневосточного региона — Египтом и Иорданией.

В Израиле объявили дату следующего слушания по делам Нетаньяху

Премьер-министра подозревают в коррупции и обмане общественного доверия.

Ранее американский лидер Дональд Трамп обнародовал трёхстороннее заявление, в котором указано, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. Однако представители движений ХАМАС и ФАТХ ("Движение за национальное освобождение Палестины") отвергли анонсированное соглашение.

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