На смену Фёдору Емельяненко. В это воскресенье определится "лучший тяж в истории ММА"

О натянутых отношениях лучшего промоутера в истории смешанных единоборств и Фёдора Емельяненко известно давно. На пике карьеры Последнего Императора Дане Уайту и российской стороне не удалось договориться о подписании контракта. По словам Даны, он был готов на предоставление беспрецедентных финансовых условий Фёдору и искренне благодарит Бога, что сделка в итоге не состоялась… Несмотря на неучастие старооскольца в ведущей мировой лиге, Последнего Императора поклонники ММА по праву считают лучшим тяжеловесом в истории этого вида спорта. Но у хитрого Уайта своё мнение!

— Я так взволнован перед этим боем, — рассказал президент UFC на пресс-конференции. — Во-первых, оба поединка были великолепными. То, как Кормье победил в их первом матче, и то, как Стипе выиграл второй, — это одна из лучших трилогий в истории. Я видел дебаты на эту тему, войдёт ли победитель третьего боя в число величайших тяжеловесов. Здесь не о чем спорить! Победитель этого боя станет величайшим тяжеловесом всех времён. Не только этой эпохи… в истории UFC и смешанных единоборств.

На спич Уайта у журналистов сразу же возник вопрос: "Победитель Миочич vs. Кормье лучше, чем Фёдор?" Уайт: "Да… Да. Хорош… Хорош умничать".

Понять президента компании можно. Дане необходимы рекордные продажи платных трансляций, поэтому в ход идут пафосные выражения "лучший в истории", "величайший" и т.д. Конечно же, болельщиков со стажем такие слова американского промоутера лишь смешат. При всём уважении к Кормье и Миочичу, они не прошли и на двоих тот путь, который осилил в свои лучшие годы Фёдор. Это без пафоса…

Прямо сейчас эти двое действительно самые лучшие. Но не в истории.

41-летний Дэниэл Кормье (22-2-0) близок к завершению карьеры, но уйти на пенсию он должен красиво. В идеале он должен победить этим воскресным утром Стипе и провести венчающий карьеру поединок против своего обидчика Джона Джонса.

У 37-летнего Миочича (19-3-0) есть ещё несколько лет в запасе, и даже возможное поражение в поединке с DC не будет значить ровным счётом ничего. Да, пожарник утратит свой пояс, но будет тут как тут, когда Кормье уйдёт на пенсию. И ведь не устрашить Стипе такими монстрами, как Франсис Нганну и тем более Деррик Льюис…

В ко-мейн-ивенте UFC 252 на авансцену выйдет ведомый промоушеном 25-летний проспект Шон О’Мэлли (12-0-0). Как и в предыдущих поединках, Сахарка пока рьяно оберегают от действительно опасных противников.

Одним из интригующих противостояний в Лас-Вегасе станет поединок тяжеловесов Жуниора дус Сантуса и Жаирзиньо Розенстрайка.

Оба спортсмена подходят к бою после сокрушительных поражений нокаутами. Более плачевное положение у 36-летнего экс-чемпиона, проигравшего сразу в двух последних поединках. Ещё одно фиаско — и бразильский Цыган навсегда будет переведён в разряд гейткиперов. А оттуда и до Bellator недалеко…

Из остальных противостояний отметим поединок в легчайшем весе между Давидом Двалишвили и 35-летним ветераном Джоном Додсоном. Для грузинской Машины бой с Волшебником — прекрасный шанс сорвать куш и ворваться в топы!

Увы, предстоящее шоу не обошлось без потерь. Долгожданный реванш между полутяжами Магомедом Анкалаевым и Ионом Куцелабой вновь перенесён. На этот раз на 29 августа. К сожалению, у молдавского бойца положительный анализ на CoViD-19. Желаем Иону выздоровления и скорейшего обретения пика формы.