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Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на обстрел своих территорий

Одной из целей являлся склад, где хранились боеприпасы для ракет.

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Фото © ЕРА/ТАСС

Израильская авиация дважды нанесла удары по военным объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел своей территории. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

ВВС только что нанесли удары по террористическим объектам ХАМАС в Газе, включая военный комплекс, используемый для хранения ракетных боеприпасов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого около границы сектора десятки палестинцев устроили беспорядки, жгли покрышки и бросали взрывчатку в сторону забора безопасности, а также пытались приблизиться к заграждению.

Палестина отзывает посла из ОАЭ из-за их "предательского" мира с Израилем

Руководство страны призывает другие арабские государства не следовать по этому пути.

Ранее Лайф сообщал, что ПВО Израиля удалось перехватить ракету, выпущенную из сектора Газа.

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