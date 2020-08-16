Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на обстрел своих территорий

Израильская авиация дважды нанесла удары по военным объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел своей территории. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

— ВВС только что нанесли удары по террористическим объектам ХАМАС в Газе, включая военный комплекс, используемый для хранения ракетных боеприпасов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого около границы сектора десятки палестинцев устроили беспорядки, жгли покрышки и бросали взрывчатку в сторону забора безопасности, а также пытались приблизиться к заграждению.