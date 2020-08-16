В Мурманской области перевернулся каяк с тремя взрослыми и ребёнком

Каяк с четырьмя людьми перевернулся в Кандалакшском заливе в районе дачного посёлка Вешнаволок Мурманской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в лодке находились трое взрослых и ребёнок.

Фото © ГУ МЧС России по Мурманской области

После ЧП их унесло от плавательного средства. На поиски пропавших выдвинулись сотрудники МЧС. Работы осложнялись сильным ветром и высокими волнами. Сначала спасатели нашли лодку в 900 метрах от берега, а позже смогли отыскать пострадавших. Они остались живы благодаря спасательным жилетам.

— У всех разная степень переохлаждения. Трое из них доставлены в больницу Умбы, один человек от госпитализации отказался, — рассказали в управлении.