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В Мурманской области перевернулся каяк с тремя взрослыми и ребёнком

Трое из пострадавших доставлены в больницу с переохлаждением.

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Фото © ГУ МЧС по Мурманской области

Каяк с четырьмя людьми перевернулся в Кандалакшском заливе в районе дачного посёлка Вешнаволок Мурманской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в лодке находились трое взрослых и ребёнок.

Фото © ГУ МЧС России по Мурманской области

После ЧП их унесло от плавательного средства. На поиски пропавших выдвинулись сотрудники МЧС. Работы осложнялись сильным ветром и высокими волнами. Сначала спасатели нашли лодку в 900 метрах от берега, а позже смогли отыскать пострадавших. Они остались живы благодаря спасательным жилетам.

У всех разная степень переохлаждения. Трое из них доставлены в больницу Умбы, один человек от госпитализации отказался, — рассказали в управлении.

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