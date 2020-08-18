Двум жителям США предъявили обвинение в убийстве рэпера 18 лет назад

Полиция Нью-Йорка обвинила двух мужчин в убийстве участника группы Run-D.M.C. Джейсона Майзелла, также известного как Джем-Мастер Джей. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
BREAKING: 2 suspects were indicted for killing Run-DMC star Jam Master Jay, 18 years after his death, reports @nytimes.— AJ+ (@ajplus) August 17, 2020
He was shot and killed in 2002 in his Queens recording studio. One suspect is already in federal prison for robbery, the other is now in custody. pic.twitter.com/17oJattifr
Один из них, 56-летний Рональд Вашингтон, проживал в доме музыканта в момент совершения преступления в 2002 году. При этом сейчас он находится в тюрьме за серию ограблений.
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Вашингтон участвовал в убийстве, однако выстрел произвёл его сообщник Карл Джордан. Всё происходило на студии звукозаписи Джейя 24/7 Studios 30 октября. Конфликт из-за десяти килограммов кокаина. Его приобрёл Майзелл, а распространением должен был заниматься Вашингтон.
При этом Вашингтон, который старше Джордана на 20 лет, предоставлял ему прикрытие в обмен на убийство. Теперь обоим грозит тюремное заключение от 20 лет до пожизненного срока.
Джем Мастер Джей родился в 1965 году. Он внёс большой вклад в развитие Run-D.M.C. В частности, его стиль одежды (чёрные кожаные костюмы, шляпы, толстые золотые цепочки) стал фирменным для группы.
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