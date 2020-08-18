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Двум жителям США предъявили обвинение в убийстве рэпера 18 лет назад

Мотивом для убийства послужили наркотики.

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Полиция Нью-Йорка обвинила двух мужчин в убийстве участника группы Run-D.M.C. Джейсона Майзелла, также известного как Джем-Мастер Джей. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Один из них, 56-летний Рональд Вашингтон, проживал в доме музыканта в момент совершения преступления в 2002 году. При этом сейчас он находится в тюрьме за серию ограблений.

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Вашингтон участвовал в убийстве, однако выстрел произвёл его сообщник Карл Джордан. Всё происходило на студии звукозаписи Джейя 24/7 Studios 30 октября. Конфликт из-за десяти килограммов кокаина. Его приобрёл Майзелл, а распространением должен был заниматься Вашингтон.

При этом Вашингтон, который старше Джордана на 20 лет, предоставлял ему прикрытие в обмен на убийство. Теперь обоим грозит тюремное заключение от 20 лет до пожизненного срока.

Джем Мастер Джей родился в 1965 году. Он внёс большой вклад в развитие Run-D.M.C. В частности, его стиль одежды (чёрные кожаные костюмы, шляпы, толстые золотые цепочки) стал фирменным для группы.

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