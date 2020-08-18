Назван самый любимый у россиян турецкий курорт

Самым популярным среди российских туристов турецким курортом этим летом стала Аланья. Согласно данным Ассоциации туроператоров России, это направление лидирует по количеству заездов в отели и бронирований до конца августа.

— После периода ограничений и карантина цена отдыха вышла для российских туристов на первый план — многие из них потеряли в доходах. Поэтому отели Аланьи сейчас и лидируют в рейтинге предпочтений у российских туристов — благодаря демократичным ценам, — отмечают эксперты.

Сейчас тур в Аланию с вылетом в августе и проживанием в трехзвёздочном отеле на первой линии и системой "всё включено" обойдётся всего в 34,5–38 тысяч рублей на двоих, пятизвёздочный отель обойдётся немного дороже — от 48,5 тысячи рублей. При этом в эту стоимость входит авиаперелёт, проживание, питание, трансфер и даже медстраховка.