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NASA сообщило о гигантской аномалии над Землёй. Могут пострадать бортовые компьютеры

Причины её появления кроются в двух особенностях планеты.

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Фото © Pixabay

В небе над Южной Америкой и юго-западной частью Африки зафиксировано расширение гигантской области с пониженной магнитной напряжённостью. Это явление получило название Южно-Атлантической аномалии.

Как отмечает NASA, магнитное поле Земли действует как щит, отражая солнечные частицы. Обнаруженная аномалия — своего рода дыра в этом щите. Она позволяет частицам приближаться к планете ближе, чем обычно. По данным специалистов, излучаемая ими радиация или прямое попадание в спутники могут вызвать перебои в работе бортовых компьютеров. Кроме того, неполадки могут произойти в сборе данных космическими аппаратами.

Причинами возникновения аномалии эксперты считают две особенности Земли: наклон оси планеты и поток расплавленных металлов внутри внешнего ядра. Учёные выяснили, что аномалия движется на северо-запад. Не исключено, что она разделится на две части.

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