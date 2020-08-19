NASA сообщило о гигантской аномалии над Землёй. Могут пострадать бортовые компьютеры

Как отмечает NASA, магнитное поле Земли действует как щит, отражая солнечные частицы. Обнаруженная аномалия — своего рода дыра в этом щите. Она позволяет частицам приближаться к планете ближе, чем обычно. По данным специалистов, излучаемая ими радиация или прямое попадание в спутники могут вызвать перебои в работе бортовых компьютеров. Кроме того, неполадки могут произойти в сборе данных космическими аппаратами.