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В Твери муж ректора вуза задекларировал более 200 земельных участков

Самый большой из них занимает площадь в 16 миллионов квадратных метров.

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Фото © region.tver.ru

В Твери супруг ректора государственного медуниверситета за 2019 год задекларировал 216 земельных участков, у самой руководительницы вуза 21 участок, жилые дома и газопровод. Такие данные опубликованы на сайте Минздрава России, передаёт РИА "Новости".

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У неё также есть авто и квартира.

Указано 216 земельных участков, из них 38 — в общей совместной или долевой собственности, остальные — в индивидуальной. Самый большой участок имеет площадь более 16 миллионов квадратных метров, самый маленький — 38, — говорится в публикации.

У супруги же из общего числа земельных участков в индивидуальном пользовании оказался лишь один, а также четыре жилых дома, автомобиль Тойота Highlander и квартира общей площадью более 140 квадратных метров. За прошлый год она заработала 2,8 миллиона рублей, а её супруг — 31,8.

Ранее Лайф сообщал, что глава Минпромторга Денис Мантуров задекларировал самый большой доход за 2019 год среди всех членов правительства.

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