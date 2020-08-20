В Твери муж ректора вуза задекларировал более 200 земельных участков

В Твери супруг ректора государственного медуниверситета за 2019 год задекларировал 216 земельных участков, у самой руководительницы вуза 21 участок, жилые дома и газопровод. Такие данные опубликованы на сайте Минздрава России, передаёт РИА "Новости".

— Указано 216 земельных участков, из них 38 — в общей совместной или долевой собственности, остальные — в индивидуальной. Самый большой участок имеет площадь более 16 миллионов квадратных метров, самый маленький — 38, — говорится в публикации.

У супруги же из общего числа земельных участков в индивидуальном пользовании оказался лишь один, а также четыре жилых дома, автомобиль Тойота Highlander и квартира общей площадью более 140 квадратных метров. За прошлый год она заработала 2,8 миллиона рублей, а её супруг — 31,8.