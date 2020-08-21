"Роскачество" назвало самые удачные вина

"Роскачество" оценило потребительские качества ряда вин и рассказало, напитки из урожаев каких годов могут считаться лучшими, сообщает РИА "Новости".

— Винные эксперты называют более удачными 2012 и 2014 годы — вин этих лет на рынке не так много, но красные сорта до сих пор показывают хорошие потребительские качества, — рассказал изданию замруководителя "Роскачества" Илья Лоевский.

Эксперт отметил важность климатических факторов для российского виноделия и охарактеризовал 2019 год как проблемный. Зато 2020-й он счёл достаточно равномерным в том, что касается природных условий.

— Если не случится сильной августовской жары или дождей осенью, этот год может стать одним из удачных для российского виноделия, — пояснил Лоевский.