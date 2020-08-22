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Главный храм Вооружённых сил в честь Дня Флага России окрасили в триколор — видео

Посвящённые празднику акции сегодня проходили по всей стране.

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Главный храм Вооружённых сил России украсила подсветка цветов триколора. Видео опубликовало Министерство обороны РФ.

— В 20:30 мск стены патриаршего собора в Кубинке окрасились в цвета Государственного флага в честь величия России, славы русского оружия и преданности Богу, — отметили в ведомстве.

У Ржевского мемориала развернули самую большую в мире георгиевскую ленту — видео

Это событие посвятили Дню Государственного флага России.

Также в Минобороны напомнили, что красный цвет на флаге означает державность, синий — цвет Богородицы, под покровом которой находится Россия, а белый символизирует свободу и независимость.

Сегодня в стране посвятили десятки событий Дню Государственного флага. К примеру, в Сибири завершили 160-километровый заплыв по Енисею, а у Ржевского монумента под Тверью развернули самую большую в мире георгиевскую ленту.

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