Главный храм Вооружённых сил в честь Дня Флага России окрасили в триколор — видео

Главный храм Вооружённых сил России украсила подсветка цветов триколора. Видео опубликовало Министерство обороны РФ.

— В 20:30 мск стены патриаршего собора в Кубинке окрасились в цвета Государственного флага в честь величия России, славы русского оружия и преданности Богу, — отметили в ведомстве.

Также в Минобороны напомнили, что красный цвет на флаге означает державность, синий — цвет Богородицы, под покровом которой находится Россия, а белый символизирует свободу и независимость.