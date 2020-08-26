Хотел любви и ласки, а не убийств. Маньяку-душителю из Новосибирска предъявили обвинение

Задержанному предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ ("Действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния, соединённого с угрозой убийством"). Пока известно о двух жертвах маньяка, но, возможно, их гораздо больше, просто далеко не все обращаются в полицию. Все известные случаи нападения происходили в августе, в самом центре Новосибирска — парке "Берёзовая роща" и его ближайших окрестностях.

Фото © nsk.sledcom.ru 1 / 2

Проклятое место

Парк культуры и отдыха "Берёзовая роща" был разбит в самом центре Новосибирска в 60-х годах прошлого столетия. Ранее на этом месте располагалось кладбище. В центре стоял храм, который перед закрытием кладбища был снесён. Не всем пришлось по нраву такое решение, и некоторые до сих пор считают, что в Берёзовой роще происходят самые настоящие пляски на костях и оскверняется прах покойников.

Многие считают разбитие парка на месте старого кладбища кощунством. Фото © news.ngs.ru

Несколько лет назад при постройке фонтана рабочие нашли несколько могильных плит, что вызвало дополнительные споры. Местные пишут в социальных сетях, что здесь всегда было тоскливо и мрачно, периодически заводились маньяки и частенько встречались странные люди в плащах. В общем, "Берёзовая роща", несмотря на то что находится прямо у метро и в самом центре города, — парк с весьма сомнительной репутацией.

Хромой насильник в белой бейсболке

45-летний житель Центрального района Новосибирска Сергей З. недавно отсидел свой последний срок. На свободе он так и не устроился на работу, пил и целыми днями слонялся по городу. Большую часть жизни мужчина провёл в тюрьме за причинение смерти по неосторожности, изнасилование и разбой. Преступления Сергей совершал, даже будучи под административным арестом, и подолгу на свободе не задерживался.

Судя по всему, ему хотелось женской ласки, но завести нормальное знакомство он уже не мог. Как потом маньяк расскажет полиции, он не хотел убивать своих жертв. Ему просто хотелось пощупать женщину и поприжиматься. Ну а поскольку добровольно ему это делать никто не даст, он и душил своих жертв до потери сознания. А потом утешался женским теплом.

По версии следствия, 8 августа около трёх часов ночи подозреваемый выпивал в "Берёзовой роще" и его внимание привлекла возвращающаяся с работы 32-летняя женщина. Поддатый маньяк подкрался к ней со спины, схватил за шею и придушил до потери сознания, после чего совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. — Он трогал мою грудь, другие части тела и пристраивался сзади. Я до сих пор не могу отделаться от этого мерзкого ощущения — цитируют её слова местные СМИ.

Через несколько дней — 12 августа — мужчина напал на возвращавшуюся домой женщину по имени Екатерина. В этот раз он начал душить, натянув её куртку сверху на голову. Таким же образом совершал свои преступления недавно осуждённый ростовский маньяк Давид Сарабашян, изнасиловавший и убивший как минимум пятерых женщин. Он также придушивал своих жертв, используя куртку. Потом уносил женщину в укромное место, насиловал и убивал.

Но новосибирского маньяка либо что-то спугнуло, либо не хватило смелости довершить задуманное изнасилование. — Он ничего не забрал, просто душил, повалил на землю, потом отпустил и ушёл, — рассказывала потом сама пострадавшая.

Следственные действия и поимка насильника

Подозреваемый, скорее всего, не знал, что парк был буквально нашпигован камерами наблюдения. Внимательно изучив записи, сыщики уже знали маньяка по довольно примечательным уликам — белая бейсболка и хромота, иногда подозреваемый ходил с палочкой. Также проводилось усиленное патрулирование местности. И, когда маньяк вышел на очередную охоту, высматривая в парке новую жертву, его и задержали.