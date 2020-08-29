Ваш браузер открывает страницы автоматически и отвлекает. 7 способов устранить проблему

Самая навязчивая реклама не таргетированная и не та, что включается перед просмотром кино. Она может оказаться прямо в вашем браузере. Всплывающее окно мешает сконцентрироваться на своих делах. Лайф разобрался, как устранить эту проблему.

Почему браузер сам открывает вкладки?

Ваш браузер может автоматически открывать всплывающие окна. Это могут быть рекламные баннеры, сайты, страницы в соцсетях и другие.

Основных причин две:

1. Вирус в устройстве. Одно из назначений вредоносного программного обеспечения — накручивать просмотры рекламным баннерам. Делается это через браузер — софт автоматически открывает определённые веб-страницы.

2. Условия одной из утилит. Это называется бандлинг. Автоматическое открытие страниц браузера может быть одним из условий какого-либо установленного приложения. Оно может быть прописано в пользовательском соглашении (которое мы никогда не читаем) где-нибудь в середине, чтобы было незаметно.

По одной из них настройки браузера или компьютера меняются. Появляется дополнительная задача — в определённое время суток или через конкретный интервал открывать веб-страницу.

Ниже — главные способы решения проблемы на macOS, Windows, iOS и Android:

Вручную

Вы можете самостоятельно удалить элемент кода, отвечающий за открытие вкладок. Для этого придётся хорошо изучить настройки браузера и системы.

1. Проверьте активные расширения браузера на компьютере.

Чаще всего именно они автоматически открывают веб-страницы. Причём они могут быть не вирусными, это могут делать расширения интернет-магазинов или сервисов для мониторинга скидок, изменения цен и кешбэка.

Отключите или удалите все, которыми вы не пользуетесь. Если не помогло, по очереди отключайте расширения от магазинов и сервисов для них. Возможно, вы найдёте распространителя спама методом тыка.

Apple в разделе технической поддержки привела список расширений для Safari, которые уличали за генерацией всплывающих окон с рекламой.

Полный список (на деле он гораздо шире): Amazon Shopping Assistant by Spigot Inc., Cinema-Plus Pro или похожие — Cinema HD, Cinema Plus, Cinema Ploos, Ebay Shopping Assistant от Spigot Inc., FlashMall, GoPhoto.It, Omnibar, Searchme от Spigot Inc., Slick Savings от Spigot Inc., Shopy Mate.

Возможно, некоторые расширения установятся заново. Значит, ваш компьютер заражён вирусом, как решить эту проблему, расскажем ниже.

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2. Заблокируйте всплывающие окна на компьютере и смартфоне.

На компьютере:

В Safari пройдите по Safari —> "Настройки". На вкладке "Веб-сайты" заблокируйте всплывающие окна.

В Chrome пройдите по "Настройки" —> "Конфиденциальность и безопасность" —> "Настройки сайта" —> "Всплывающие окна и переадресация" и активируйте "Заблокировано".

На смартфоне:

В Google Chrome: "Ещё" —> "Настройки" —> "Настройки сайтов" —> "Всплывающие окна и переадресация" и отключите их показ.

В Safari: откройте приложение "Настройки", зайдите в Safari и включите параметр "Блокировка всплывающих окон".

3. Сбросьте настройки браузера на компьютере.

Более простой способ сбросить ненужные параметры — отказаться от всех установленных. Система отключит все расширения и удалит временно сохранённые данные.

Вот как это сделать на компьютере (в мобильных версиях эта возможность недоступна):

В Google Chrome: пройдите по "Параметры" —> "Настройки" —> "Показать дополнительные настройки" —> "Сброс настроек". Перезагрузите браузер, и он начнёт работать с настройками по умолчанию.

В "Яндекс.Браузере": "Параметры" —> "Настройки" —> "Системные" —> "Сбросить настройки".

В Opera: "Меню" —> "О программе" —> "Пути" —> в файловой системе компьютера пройдите по указанному пути и удалите данные.

В Mozilla Firefox: "Параметры" —> "Справка" —> "Информация для решения проблем" —> "Очистить Firefox".

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4. Проверьте планировщик заданий на компьютере с Windows.

Планировщик заданий — компонент Windows, позволяющий запланировать запуск программ в определённое время или через заданные временные интервалы.

Вирус, попадая в компьютер, задаёт нужный злоумышленнику адрес и выставляет необходимые настройки. Так всплывающие окна могут не отстать от вас даже после удаления вредоносного софта.

Нажмите сочетание клавиш Win+R и введите команду taskschd.msc —> вам откроется "Библиотека планировщика заданий", выберите "Триггеры" —> "Действия".

Теперь вам нужно вычислить команду, по которой появляются всплывающие окна. Обычно они содержат компонент cmd.exe /c start, название браузера и адрес сайта. Если обнаружили нежелательные задания, удалите их и перезагрузите компьютер, больше они вас не побеспокоят.

5. Запретите скачивание файлов со сторонних источников на смартфоне.

После открытия всплывающих окон на ваш смартфон может загрузиться файл с вредоносным программным обеспечением. По умолчанию смартфон разрешает загружать софт только из официального магазина приложений, но в 2020 году эту настройку приходится менять.

Во-первых, на смартфоны Huawei и Honor необходимо загрузить сервисы Google. Во-вторых, в Play Market добавляется не всё. Например, оттуда снова удалили Fortnite. Для этого нужно разрешить установку приложений из неизвестных источников. Но лучше активировать эту возможность лишь при необходимости. В остальное время её стоит держать отключенной.

Пройдите по "Настройки" —> "Безопасность" и запретите установку приложений из неизвестных источников. Так, на ваше устройство не установится программное обеспечение ни из какого браузера.

Автоматически

С этими двумя способами вероятность избавиться от рекламы многократно выше. Специальное программное обеспечение комплексно анализирует операционную систему и ищет сомнительные элементы кода. Так вы можете устранить проблему в два клика.

1. Установите пробную версию антивируса на компьютере и смартфоне.

Почти все они продаются по подписной модели. Её плюс — возможность пользоваться бесплатно первое время (обычно 30 дней). При этом софт работает без ограничений. На Windows это может быть программа от "Лаборатории Касперского", на macOS — Malware Bytes, на Android — Dr. Web.

Этого достаточно, чтобы избавиться от вредоносного программного обеспечения. Установите антивирус и проведите диагностику компьютера. Если софт обнаружит вирусы и предложит удалить их — согласитесь. После этого реклама из браузера должна исчезнуть.

2. Удалите задания в планировщике задач автоматически на компьютере с Windows.