МИД решил выслать из России норвежского дипломата

Россия вышлет норвежского дипломата в ответ на такие же действия со стороны Осло. Ранее посла Норвегии Руне Ресаланда вызвали в российский МИД. Об этом говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

— 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Р. Ресаланд был приглашён в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов Посольства Норвегии также объявлен persona non grata, — говорится в сообщении.

О высылке российского дипломата Норвегией стало известно 19 августа. По версии Норвегии, россиянин совершил действия, не совместимые с его ролью и статусом дипломата. Имя норвежской персоны нон грата не сообщается.