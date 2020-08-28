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МИД решил выслать из России норвежского дипломата

Это стало ответным действием на высылку российского из Осло.

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Фото © Pixabay

Россия вышлет норвежского дипломата в ответ на такие же действия со стороны Осло. Ранее посла Норвегии Руне Ресаланда вызвали в российский МИД. Об этом говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Р. Ресаланд был приглашён в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов Посольства Норвегии также объявлен persona non grata, — говорится в сообщении.

О высылке российского дипломата Норвегией стало известно 19 августа. По версии Норвегии, россиянин совершил действия, не совместимые с его ролью и статусом дипломата. Имя норвежской персоны нон грата не сообщается.

Посольство России выразило Норвегии протест из-за задержания дипломата

В дипмиссии уточнили, что инцидент произошёл при его встрече с норвежцем.

Напомним, ранее стало известно, что российских дипломатов также высылают из Австрии и Греции. О точных причинах произошедшего в МИД этих стран не сообщают.

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