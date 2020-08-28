Москвичей предупредили о грозах и сильном ветре

Главное управление МЧС России по Москве предупредило гостей и жителей города о надвигающейся непогоде. По данным Росгидромета, сегодня в течение всего дня в столице ожидаются сильные дожди с грозами и порывами ветра.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до 21:00 28 августа в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели призвали москвичей воздержаться от поездок на личном транспорте, парковаться подальше от деревьев и обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты.