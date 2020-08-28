Москвичей предупредили о грозах и сильном ветре

Главное управление МЧС России по Москве предупредило гостей и жителей города о надвигающейся непогоде. По данным Росгидромета, сегодня в течение всего дня в столице ожидаются сильные дожди с грозами и порывами ветра.
— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до 21:00 28 августа в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении ведомства.
На солнце рассчитывать не приходится. Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 августаНочью столбики термометров могут опуститься всего до 12 градусов со знаком плюс.
Спасатели призвали москвичей воздержаться от поездок на личном транспорте, парковаться подальше от деревьев и обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать жителям европейской части России в первый месяц осени.