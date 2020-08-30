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Надел не туда. Голый уралец с маской ниже пояса пришёл в алкомаркет

Предписание на входной двери он воспринял нестандартно.

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Фото © Telegram / "Екатеринбург № 1"

В городе Невьянске Свердловской области в один из алкомаркетов "Красное и белое" пришёл практически обнажённый мужчина. Поскольку в целях санитарной безопасности вход в магазины по-прежнему разрешён только в защитных масках, покупатель воспринял это предписание иначе — только маска на нём и была.

Средство индивидуальной защиты прикрывало зону гениталий мужчины, а на шее у него висел медальон. Что именно он покупал, неизвестно. Также нет подробностей о том, столкнулся ли он с какими-либо проблемами на кассе. Сфотографировали необычного покупателя местные жители, а позже фото появилось в телеграм-паблике "Екатеринбург № 1".

Обнажённая девушка вышла на протесты в США и прогнала полицию, показав несколько откровенных поз

Пользователи "Твиттера" были поражены смелостью и дерзостью этой незнакомки.

В конце мая Лайф рассказывал, что на Украине посетительница почты после замечания об отсутствии маски сняла с себя трусы и надела на голову в качестве средства индивидуальной защиты. Инцидент сняли камеры наблюдения.

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