Надел не туда. Голый уралец с маской ниже пояса пришёл в алкомаркет

В городе Невьянске Свердловской области в один из алкомаркетов "Красное и белое" пришёл практически обнажённый мужчина. Поскольку в целях санитарной безопасности вход в магазины по-прежнему разрешён только в защитных масках, покупатель воспринял это предписание иначе — только маска на нём и была.

Средство индивидуальной защиты прикрывало зону гениталий мужчины, а на шее у него висел медальон. Что именно он покупал, неизвестно. Также нет подробностей о том, столкнулся ли он с какими-либо проблемами на кассе. Сфотографировали необычного покупателя местные жители, а позже фото появилось в телеграм-паблике "Екатеринбург № 1".