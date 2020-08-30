Надел не туда. Голый уралец с маской ниже пояса пришёл в алкомаркет

В городе Невьянске Свердловской области в один из алкомаркетов "Красное и белое" пришёл практически обнажённый мужчина. Поскольку в целях санитарной безопасности вход в магазины по-прежнему разрешён только в защитных масках, покупатель воспринял это предписание иначе — только маска на нём и была.
Средство индивидуальной защиты прикрывало зону гениталий мужчины, а на шее у него висел медальон. Что именно он покупал, неизвестно. Также нет подробностей о том, столкнулся ли он с какими-либо проблемами на кассе. Сфотографировали необычного покупателя местные жители, а позже фото появилось в телеграм-паблике "Екатеринбург № 1".
Обнажённая девушка вышла на протесты в США и прогнала полицию, показав несколько откровенных позПользователи "Твиттера" были поражены смелостью и дерзостью этой незнакомки.
В конце мая Лайф рассказывал, что на Украине посетительница почты после замечания об отсутствии маски сняла с себя трусы и надела на голову в качестве средства индивидуальной защиты. Инцидент сняли камеры наблюдения.