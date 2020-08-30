Все кричат и ловят. На Тайване огромный воздушный змей унёс 3-летнюю девочку — видео

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На Тайване на фестивале воздушных шаров огромный воздушный змей утащил в небо трёхлетнюю девочку. Девочка запуталась в тросах — и игрушка увлекла её за собой, сообщают местные СМИ.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что ребёнок поднялся на несколько десятков метров над землёй. Зрителям фестиваля удалось подтянуть змея и, когда он опустился, поймать девочку. Сообщается, что ребёнок не пострадал.