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Все кричат и ловят. На Тайване огромный воздушный змей унёс 3-летнюю девочку — видео

Ребёнок запутался в тросах и был поднят в воздух на несколько десятков метров.

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Видео © соцсети

На Тайване на фестивале воздушных шаров огромный воздушный змей утащил в небо трёхлетнюю девочку. Девочка запуталась в тросах — и игрушка увлекла её за собой, сообщают местные СМИ.

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На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что ребёнок поднялся на несколько десятков метров над землёй. Зрителям фестиваля удалось подтянуть змея и, когда он опустился, поймать девочку. Сообщается, что ребёнок не пострадал.

Ранее Лайф сообщал о ребёнке, который выпал с прогулочного теплохода в Санкт-Петербурге. Пассажиры также смогли его спасти.

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