Сын обезглавил свою мать, чтобы "выгнать" из неё призрака, а затем пошёл гулять голышом

В столице Камбоджи, городе Пномпень, полицейские задержали 32-летнего Аама Самнанга, который обвиняется в варварском убийстве собственной матери. По его словам, он обезглавил женщину, чтобы "освободить от призрака", который в неё вселился. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

По информации СМИ, во время допроса 32-летний мужчина признался, что ему "казалось, будто призрак проник в тело матери и овладел ею". Поэтому он взял тесак и полностью отделил голову от туловища 65-летней женщины. После этого он бросил орудие убийства и отправился голышом по улице.

Соседи, которые увидели мужчину в таком виде, вызвали полицейских. Прибывшие сотрудники обнаружили тело в доме и начали поиски убийцы. Вскоре он был обнаружен около здания Международно университета. Во время задержания он угрожал полицейским свести счёты с жизнью, однако им удалось обезвредить его и прикрыть тканью. В доме мужчины обнаружили документы о наличии проблем со здоровьем, ведётся следствие.