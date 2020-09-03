Горящий сентябрь. Юг России встречает осень в дыму и без крыши над головой

Бушующие в Ростовской области пожары не могут потушить уже вторые сутки. Жара, сухостой и обыкновенная человеческая безалаберность довели до трагедии — один человек погиб, 46 пострадали, практически дотла выгорело 700 гектаров территории области, огнем уничтожено более 60 строений, в том числе полтора десятка жилых домов. Лайф разбирался в возможных причинах произошедшего.

Власти районов-погорельцев уже назначили виновников возгорания. По словам главы Каменского района Владимира Шевченко, "причина возгорания — замыкание на железнодорожном пути, это установлено". А глава администрации Красносулинского района Николай Альшенко добавил, что "причина — неосторожное обращение с огнём". Однако, похоже, к трагедии привёл целый букет из управленческих проблем — как регионального, так и федерального уровня.

Не ждали…

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Наиболее пострадавшими являются Красносулинский, Тарасовский и Каменский районы. Лесной пожар, начавшийся днём 2 сентября, к 22 часам распространился на площади 450 гектаров. На данный момент речь идёт о 700 га выгоревшего леса.

Для его тушения власти создали группировку более чем из 300 человек и около 100 единиц техники, в том числе авиационной.

К погорельцам Тарасовского района выезжал врио губернатора области Василий Голубев и услышал целый ряд претензий местных жителей.

Главной причиной быстрого распространения огня хуторяне считают скопившийся повсюду сухостой и валежник. Высохшая древесина на жаре себя ведёт как бумага — достаточно искры, чтобы всё полыхнуло.

Фото © LIFE

Местные вполне могли и даже готовы были его убирать самостоятельно, однако забюрократизированность действующего лесоохранного законодательства этого сделать не позволяет. В результате с проблемой "разобрался" пожар. Теперь в районе нет ни сухостоя, ни леса, ни крыши над головой у людей.

Ещё одна причина произошедшего, по словам окрестных жителей, кроется в необеспеченности района пожарными частями. Одна из них должна была появиться на близлежащем хуторе Митякино, однако ввести её в строй к пожару не успели.

Дела бюджетные

Фото © LIFE

К претензиям местных, пожалуй, можно добавить ещё одну — отсутствие должного финансирования профилактики пожаров и средств борьбы с ним как на местном, региональном уровне, так и уровнями выше.

Лайф изучил, на что тратили бюджетные средства администрации районов-погорельцев в 2020 году, и пришёл к неутешительным выводам. Пожарной безопасностью здесь почти не пахнет.

В Красносулинском районе 25 августа заключили контракт на вырубку деревьев и кустарников в придорожных полосах местных дорог. За это местные чиновники намерены заплатить более 750 тысяч рублей. В апреле ещё почти 8 миллионов рублей выделялись на содержание межпоселковых дорог. Возможно, в рамках этой программы тоже проводились какие-то противопожарные мероприятия, но они явно не были основными.

Фото © LIFE

Похоже, в 2020 году местную администрацию больше интересует передел границ земельных участков. На внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских и сельских поселений красносулинские управленцы выделили 23 миллиона рублей.

Чуть лучше дела обстоят в Каменском районе — из 59 госзакупок, проводимых в этом году местной администрацией, одна всё же была связана с разработкой природоохранной документации. Для района этот документ был создан Юлией Алимовой, действующей как индивидуальный предприниматель. Стоимость услуги составила 18 с половиной тысяч рублей. В то же время каменские чиновники потратили 3 миллиона рублей на деятельность местной газеты "Земля", в которой, к слову, не оказалось ни строчки о пожаре.

В Тарасовском районе ещё в мае объявляли предварительный отбор участников закупки для тендера на поставку аварийно-спасательных инструментов для ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера. Однако с тех пор никакой информации о результатах мероприятия в открытых источниках нет. Также неопределённой осталась и стоимость закупки.

Нет дыма без огня

На вопрос Лайфа, почему местные администрации тратят деньги на всё что угодно, кроме противопожарных мероприятий, отчасти ответил доцент Академии государственной противопожарной службы МЧС России Виктор Токарев.

Как отмечает учёный, похоже, государственное финансирование сейчас формируется по принципу количества пожаров, случавшихся в регионах в прошлые годы. То есть если пожаров на территории какого-то района в 2019 году не было, то в 2020 денег на борьбу с ними региону выделят меньше. В результате в субъекты деньги поступают неравномерно.

— Оно должно быть равномерное для всех, — считает Токарев. — У нас ведь по-всякому бывает: бывают поджоги умышленные, но чаще всего халатность и недосмотр как со стороны граждан, так и профильных организаций. Нужно заниматься финансированием пожарных, их обеспечением, внедрять передовые противопожарные технологии.

По мнению доцента, из этого вытекает ещё одна насущная проблема — ослабленный надзор за территориями. Если раньше вводились определённые периоды, когда нельзя было ходить в лес в жару, то сейчас за этим мало кто следит.

Кроме того, в структуре МЧС идут сокращения, с министерства снимаются некоторые функции контроля. Пожарные испытывают нехватку рядового состава, пожарные машины выезжают с расчетом по два-три человека при норме семь пожарных.

— В регионах, где преобладает лесной массив, наблюдается недостаточная численность состава, — отметил Токарев, подчёркнув, что в последние годы леса горят, как спички, из-за большого количества сухостоя. — Леса захламлены. Раньше были лесничества, которые внимательно относились к этой проблеме. Они убирали сухостой, валежник, старые деревья. Позволяли людям использовать сухие ветки для топлива. А сейчас из-за этого пожар не только возникает, но и распространяется.

Что сейчас

Лайф опросил жителей пострадавших районов Ростовской области на предмет того, что сейчас происходит на местах.

Рина, жительница Каменского района:

— В Каменске сейчас горят посёлки Нижнеерохин и Репная. Горит более 4 га, руководство никак не предупреждает нас, только СМС на телефон от МЧС приходили — и всё. За четыре года такой масштаб впервые. Пострадавших на нашем хуторе нет. Есть добровольцы, которые помогают тушить пожары.

Алексей, житель Красносулинского района:

— Мелкие пожары у нас происходят каждый год, это норма. Но в этом году что-то особенное. Я думаю, люди сами виноваты в том, что пожары вспыхнули. Все устали от этого карантина, люди едут на природу, жарят шашлыки и жгут костры, от которых всё потом и вспыхивает. Ещё и жаркая погода добавляет.

Лами, жительница хутора Замчалово, о гибели пожилой женщины: