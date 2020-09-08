Россиянам рассказали, как выбрать самый вкусный виноград

Выбирать виноград необходимо по состоянию веток — у самого вкусного винограда они зелёные и гибкие. Такие рекомендации дали на сайте "Роскачества".
Сообщается, что ветки — самая скоропортящаяся часть винограда. Сначала они становятся мягкими и бурыми, а уже потом неприглядный вид появляется у ягод.
Учёные выяснили, что вино, фисташки и какао облегчают течение коронавирусаТакже положительное влияние оказывают черника, клюква и виноград.
Ягоды, по мнению экспертов, должны быть плотными и налитыми, а их кожица — без пятен и неровностей. В случае если ягоды лежат отдельно от веток, то брать их не советуют. В таком винограде быстрее развиваются микроорганизмы.
Также в "Роскачестве" рассказали, как правильно мыть виноград. Оказалось, что делать это лучше непосредственно перед едой. Хранить виноград эксперты советуют отдельно от других продуктов — ягоды быстро впитывают посторонние запахи.
Ранее Лайф сообщал об инциденте с виноградом в Казани. Там женщина не заметила в купленных ягодах скорпиона, и он укусил её.