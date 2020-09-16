Пачка по 200 рублей. Курильщиков обложат налогом?

Курить становится всё дороже. Мы подсчитали, на что можно потратить деньги при отказе от сигарет.

Курильщиков лечить дороже?

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которому в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20% по сравнению с текущим уровнем. Всё идёт к тому, что уже через год курить станет заметно дороже. Однако сейчас курение тоже обходится недёшево. Немаленькие цены на сигареты сопровождаются таким же дорогостоящим лечением.

Долгое время считалось, что лечение курильщиков ничем не отличается от лечения людей, соблюдающих здоровый образ жизни. Однако современные методы диагностики и изучение проблемы курения привели к тому, что вскрылись неприятные подробности восстановления здоровья у потребителей никотина. Врач-пульмонолог Дмитрий Пустынников рассказал, как сигареты мешают прогрессивным методам лечения.

Главное, что нужно знать о сигаретах, — курение тормозит клеточный иммунитет. Проще говоря, снижается количество и скорость обновления иммунных клеток в организме. Организм курильщиков не может так же эффективно противостоять инфекциям, и лекарства, как противовирусные, так и антибактериальные, в ряде случаев при лечении таких пациентов могут работать ощутимо хуже, чем у других пациентов. Курение не только осложняет лечение, но и делает его в некоторых, особо запущенных случаях гораздо дороже. В некоторых странах Европы курение страховыми компаниями приравнивается к диабету второго типа и считается отягчающим обстоятельством, из-за которого стоимость страхования здоровья может быть выше Дмитрий Пустынников Врач-пульмонолог

Последствия

Среднее потребление сигарет у курильщиков со стажем составляет от 10 до 20 сигарет в день. Некоторые категории курильщиков — например таксисты, дальнобойщики, строители и госслужащие — курят по полторы-две пачки в день. Согласно данным Роспотребнадзора, курение вызывает 84% смертей от рака лёгких и 83% смертей от хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). Кроме того, инсульты и другие заболевания сосудов в значительном количестве случаев становятся результатом курения.

Восстановиться после операции на лёгких, равно как и от перенесённого инсульта, крайне тяжело. Большинство курильщиков, переживших операции на лёгких или кровоизлияние в мозг, уже не могут жить прежней жизнью.

Деньги в урну

Если поправки в Налоговый кодекс об увеличении акцизов на сигареты будут приняты, то стоимость средней пачки может возрасти до 200 рублей. Курильщики со стажем вряд ли откажутся от вредной привычки добровольно и, скорее всего, продолжат курить даже при повышении розничных цен. С учётом расходов на сигареты и темпа потребления табачных изделий минимальные расходы на курение в неделю составляют примерно одну тысячу рублей. В некоторых случаях эта цифра может быть меньше или больше, но пагубная привычка обходится курильщикам в такую же цену, как и поход в кино компанией из трёх человек. Если масштабировать расходы курильщика на 365 дней в году, то становится понятно, какие деньги на любителях сигарет зарабатывают табачные компании.

Выбрасываем сигареты, получаем отдых

Для большинства людей расходы на курортный отдых делятся поровну на каждый месяц. После каждой зарплаты среднестатистический человек с работой, как правило, откладывает определённую сумму денег, чтобы оплатить отпуск. В случае с курильщиками, которым может не хватать на отдых, решение проблемы очевидно. Если покончить с вредной привычкой сразу и не тратить тысячу в неделю на табак, а откладывать деньги на счёт, то к концу года можно скопить приличный отпускной капитал. Этих денег в большинстве случаев хватит на вполне сносный полуторанедельный отдых у моря как в России, так и за границей.

Жене отпуск, себе смартфон

Примерно 50 тысяч в год на сигареты — существенные траты. Вместо того чтобы вредить своему здоровью ценой собственного бюджета, можно выбрать варианты и получше. Если греться на морском побережье потенциальному курильщику не нравится, то есть и другой вариант — купить новый смартфон. Цены на многие флагманы от Apple, Huawei и Xiaomi осенью 2020 года "подвинулись" вниз, и на сэкономленные от курения деньги можно купить современный смартфон. После отказа от курения и покупки нового смартфона ещё останутся деньги на то, чтобы отметить покупку.