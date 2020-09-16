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Стало известно, чем для россиянок закончилось избиение медсестры тапкой в Турции

Двум отдыхающим дамам не понравилось, что их попросили надеть маски.

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Российских туристок, которые в состоянии алкогольного опьянения устроили скандал в пятизвёздочном отеле в Анталье и избили тапкой медсестру, не стали высылать из страны. По данным портала TourDom.ru, девушки продолжили отдых в Кемере.

Туристкам тем не менее пришлось переселиться из пятизвёздочного отеля в другой во избежание новых конфликтов с персоналом. Россиянкам предоставили номера в гостинице Crystal De Luxe.

В Турции три россиянки избили тапкой медсестру за просьбу надеть маски

Дебоширок задержала полиция.

Ранее российские туристы обвинили официанта одного из пятизвёздочных отелей Антальи в изнасиловании 15-летней девочки. В российском генконсульстве уточнили подробности случившегося.

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