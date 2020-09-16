Стало известно, чем для россиянок закончилось избиение медсестры тапкой в Турции

Российских туристок, которые в состоянии алкогольного опьянения устроили скандал в пятизвёздочном отеле в Анталье и избили тапкой медсестру, не стали высылать из страны. По данным портала TourDom.ru, девушки продолжили отдых в Кемере.
Туристкам тем не менее пришлось переселиться из пятизвёздочного отеля в другой во избежание новых конфликтов с персоналом. Россиянкам предоставили номера в гостинице Crystal De Luxe.
Ранее российские туристы обвинили официанта одного из пятизвёздочных отелей Антальи в изнасиловании 15-летней девочки. В российском генконсульстве уточнили подробности случившегося.