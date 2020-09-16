"Я не остановлюсь". Канье Уэст помочился на свою статуэтку "Грэмми" и выложил видео в "Твиттере"

Мы привыкли к тому, что у нас нет того, чего мы заслуживаем ... Они позволяют нам получить немного денег от гастролей, получить несколько золотых цепочек, немного алкоголя, несколько девушек, которые подпитывают наше эго ... Но у нас нет хозяев