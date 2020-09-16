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"Я не остановлюсь". Канье Уэст помочился на свою статуэтку "Грэмми" и выложил видео в "Твиттере"

Таким образом рэпер протестует против кабальных, по его мнению, контрактов с компаниями Universal и Sony.

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Американский рэпер Канье Уэст, собирающийся баллотироваться в президенты США, помочился на свою статуэтку "Грэмми" и заснял процесс на видео, которое опубликовал в "Твиттере".

Поверьте мне, я не остановлюсь, — написал музыкант.

За несколько часов Уэст опубликовал ряд постов в "Твиттере", которые касаются его контрактов с компаниями Universal и Sony. В последнее время артист делает всё, что в его силах, чтобы выйти из этих соглашений. Канье даже выложил в Сеть свой договор с Universal, показывая публике, какие условия его связывают.

Канье Уэст назвал себя Моисеем, а потом опубликовал фото Путина

Рэпер заявил, что решил пока не выпускать новые записи.

Мы привыкли к тому, что у нас нет того, чего мы заслуживаем ... Они позволяют нам получить немного денег от гастролей, получить несколько золотых цепочек, немного алкоголя, несколько девушек, которые подпитывают наше эго ... Но у нас нет хозяев

Канье Уэст

Я знаю, что многим музыкантам не разрешено что-либо говорить, но меня нельзя отключить или отменить, поэтому я скажу всё, как всегда

Канье Уэст

Рэпер является рекордсменом по числу выигранных номинаций "Грэмми" среди хип-хоп-музыкантов и артистов своего возраста. На его счету 21 престижная статуэтка.

Ранее супруга Канье Уэста Ким Кардашьян заявила, что муж страдает биполярным расстройством.

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