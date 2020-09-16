"Я не остановлюсь". Канье Уэст помочился на свою статуэтку "Грэмми" и выложил видео в "Твиттере"

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F— ye (@kanyewest) September 16, 2020
Американский рэпер Канье Уэст, собирающийся баллотироваться в президенты США, помочился на свою статуэтку "Грэмми" и заснял процесс на видео, которое опубликовал в "Твиттере".
— Поверьте мне, я не остановлюсь, — написал музыкант.
За несколько часов Уэст опубликовал ряд постов в "Твиттере", которые касаются его контрактов с компаниями Universal и Sony. В последнее время артист делает всё, что в его силах, чтобы выйти из этих соглашений. Канье даже выложил в Сеть свой договор с Universal, показывая публике, какие условия его связывают.
Канье Уэст назвал себя Моисеем, а потом опубликовал фото ПутинаРэпер заявил, что решил пока не выпускать новые записи.
Мы привыкли к тому, что у нас нет того, чего мы заслуживаем ... Они позволяют нам получить немного денег от гастролей, получить несколько золотых цепочек, немного алкоголя, несколько девушек, которые подпитывают наше эго ... Но у нас нет хозяев
Я знаю, что многим музыкантам не разрешено что-либо говорить, но меня нельзя отключить или отменить, поэтому я скажу всё, как всегда
Рэпер является рекордсменом по числу выигранных номинаций "Грэмми" среди хип-хоп-музыкантов и артистов своего возраста. На его счету 21 престижная статуэтка.
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