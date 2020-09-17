Строили на костях. В Ростовской области приостановили возведение детсада на месте захоронения

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Нескоро в посёлке Самбек Ростовской области местные жители увидят новый детский сад. Власти решили приостановить его строительство. Оказалось, что его возводили на месте старого захоронения.
По данным Telegram-канала "Ростов № 1", при рытье котлована наткнулись на человеческие кости. Предполагается, что это могут быть останки жертв Великой Отечественной войны. Они направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Мужчину нашли блуждающим по кладбищу через четыре месяца после его похоронВ январе текущего года он ушёл из дома в неизвестном направлении.
Жители Самбека подтвердили изданию "Блокнот", что на месте стройки некогда было кладбище.
Ранее вблизи посёлка Шапки Ленинградской области члены поискового отряда "Ягуар" обнаружили массовое захоронение мирных жителей, убитых в годы Великой Отечественной войны.