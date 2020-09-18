Обнуленные каникулы. ЦБ разрешил штрафовать людей, запросившие кредитные отсрочки

Так и произошло с москвичкой Натальей. Её пригласили зайти в банк, в котором она обслуживала свой кредит. Наталья обращалась за кредитными каникулами, так как работодатель на время самоизоляции не выплачивал ей премию, которая составляла значительную часть её дохода. В банке Наталье сообщили, что она предоставила не все документы (справку по форме 2-НДФЛ за 2020 предоставила, а за 2019 - нет), её заявление на кредитные каникулы аннулировано, и теперь ей предстоит выплачивать свой кредит на условиях, которые действовали до подачи заявления, а так как и с апреля она платежей не вносила - у неё фактически существует просроченная задолженность перед банком, которую надо погасить с учётом пеней, предусмотренных договором за нарушение графика платежей.

То есть теперь Наталья стала должна больше, чем была до подачи заявления на несостоявшиеся кредитные каникулы. Платите или взыщем через суд, - строго заявил ей менеджер банка. Она обратилась к юристу - ведь существующее законодательство о потребительском кредите запрещает кредитным организациям увеличивать финансовую нагрузку заемщика. Но юрист только развёл руками: строго по закону банк прав, ведь его требования изложены в кредитном договоре, а “каникулы” не состоялись.

Кредиты для всех и каждого?

С конца 2019 года ЦБ РФ подстёгивал банки зарабатывать на кредитах. И банки не только выдали огромное количество потребительских кредитов и ипотек, но и рефинансировали те кредиты, которые они выдавали одним-двумя годами ранее. В первом квартале 2020 г. 42-43% российских семей выплачивали какой-либо кредит, а общий объем кредитной задолженности физических лиц превысил 18 трлн руб. Такая “кредитная гонка” продолжалось до тех пор, пока, вместе с пандемией коронавируса COVID-19 банки не получили тысячи проблемных заёмщиков, доход которых снизился до минимума в связи с потерей ими работы.

Весной по поручения президента, быстро был принят закон №106-ФЗ, которым предусмотрена возможность получить отсрочку платежей по кредитам на срок до полугода, и тут же ЦБ выпустил свои методические рекомендации о том, как следует банкам применять этот закон для снижения уровня проблемы. Банки вначале нехотя, но после всё более усердно стали предлагать своим заёмщикам “каникулы”, а тем, кто не попадал под условия программы - свои собственные условия, позволяющие отсрочить выплату долга.

Отсрочка сейчас - документы потом

Ни для кого не секрет, что банки во главе со своим регулятором с самого начала были обеспокоены не тем, что у россиян упали доходы, а тем, что теперь они не смогут платить по кредитам. Беспокоились банк, конечно, не за клиентов, а за себя - получат ли обратно свои деньги. Именно поэтому банкиры совсем не торопились принимать заявку на “каникулы” у тех, кто как-то ещё обслуживал свою задолженность. “Платите? Ну и платите! А не сможете, вот тогда будем разбираться”, - говорили в банках. Первые одобренные заявления “на каникулы” были только от тех, кто уже не мог платить. У всех остальных в банках требовали документы сверх того набора, который предусмотрен для выполнения требований закона №106-ФЗ, или просто теряли заявки. На все жалобы заёмщиков - ЦБ “штамповал” отписки, что проведена надзорная работа и нарушений не выявлено.

Однако, посчитав статистику по предоставленным “каникулам”, Центробанк всё же дал команду банкам, мол - надо предоставлять, иначе сами же пострадаете от незакрытых просрочек. Банки такой сигнал поняли по-своему и с конца апрели стали принимать документы практически у всех, объясняя, что уже с этого месяца либо “каникулы”, либо отсрочку по программе самого банка - дадут, а подтверждение того, что доход снизился на 30% и более за месяц, предшествующий месяцу обращения, заёмщик должен будет предоставить в течении 90 дней.

К сожалению, для многих такие неожиданные послабления банков в итоге стали не плюсом, а минусом, ведь про прошествии указанного срока банки аннулировали их заявления: либо под предлогом того, что предоставлены не те документы; либо - потому, что банк посчитал, что снижение дохода было менее, чем на 30%, а значит, “каникулы” им не положены. Теперь ЦБ на стороне банков. Он рекомендовал с такими заемщиками не церемонится, и выписывать им максимальные санкции.

- В одном из своих недавних писем ЦБ рекомендовал кредитным учреждениям проводить реструктуризацию ссуд таких клиентов по своим собственным программам, - отметил зампред российского банка, входящего в ТОП-10. - Механизм их действия по сути, идентичен тому, что заложен в законе №106-ФЗ. Заемщику не надо будет доказывать, что его доход упал именно на 30% и больше. Возможно, в итоге клиент заплатит дороже, но зато ему не придётся судится с банком. Ведь, по сути - это заёмщик должен банку, а не наоборот. А то, что с заёмщика возьмут пени или штрафы - это вытекает из его договора, а значит, подлежит истребованию, по крайней мере, по такой методике советует поступать Центробанк.

Мисселинг по-российски

То есть фактически сперва банк вроде предоставил каникулы своему клиенту, а потом - их аннулировал. И заработал на этом. Во всем мире это называется кредитным мисселингом - серьезным экономическим преступлением, отметил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

- В ситуации с Натальей он не несёт убытки, а зарабатывает, ведь как только банк аннулировал заявление о предоставлении “каникул”, он прежде всего начислил штраф за просрочку, - отметил он. - И теперь: либо Наталья заплатит, либо банк передаст её договор коллекторам или в суд и в любом случае получит свои деньги. Во всем мире такие деловые практики преследуются по закону. В России даже если теоретически предположить, что умысел банка на использование проблем заёмщика для извлечения прибыли - доказан, то максимум, что может грозить недобросовестному банкиру, это штраф за административное правонарушение согласно ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (до 10 000 руб). Но скорее всего, никакого разбирательства вообще не будет.

Если подавали заявление на каникулы

В большинстве случаев тем, кто запрашивал каникулы и предоставил в банк полный комплект документов, волноваться не о чём. Если с документами было что-то не так, то банк уже известил. Но в ряде случаев банки не торопятся с таким извещением, потому как видят, что клиент хотя и соответствует условиям, предусмотренным в законе №106-ФЗ, но в принципе он платежеспособный. Таким объявляют об аннулировании заявления на кредитные каникулы в последний момент и с сразу предлагают либо реструктуризацию по программе банка (что ведёт к удорожанию кредита), либо, как Наталье, говорят о необходимости погасить просрочку и заплатить штраф.