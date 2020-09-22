Не выйти из штопора. Самые известные катастрофы с российскими истребителями за последнее время

Март 2020 года

В небе над Чёрным морем в районе Крыма потерпел крушение российский истребитель Су-27. Самолёт выполнял плановый учебный полёт. Как выяснилось позднее, истребитель упал из-за взрыва двигателя авиационной ракеты после её схода при выполнении учебного пуска. Тело лётчика так и не нашли.

Фото © Черноморский флот

Декабрь 2019 года

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую после запуска производства аварию. Крушение произошло под Комсомольском-на-Амуре. Пилот выполнял испытательный полёт примерно в 111 км от места базирования. Аварийная система сработала штатно, поэтому пилот катапультировался вовремя. Жертв и разрушений в результате крушения не было. Наиболее вероятной причиной тогда назвали технические неполадки в системе управления самолётом.

Июнь 2016 года

Фото © ТАСС / Алексей Паньшин

Пилотажная группа "Русских витязей" после открытия памятника в Ашукине возвращалась на базу. У одного из Су-27 возникли технические неполадки. В это время самолёты проходили деревню Мураново в Подмосковье. Пилот — майор Сергей Ерёменко — отвёл воздушное судно от жилых построек, но сам катапультироваться не успел и погиб.

Январь 2016 года

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Красноярском крае, в 40 километрах северо-западнее города Канск. Экипаж катапультировался и вышел на связь сразу после аварии. Пилоты выполняли учебно-тренировочный полёт, поэтому сам самолёт был без боекомплекта. Рухнуло воздушное судно из-за отказа техники, никто не пострадал.

Июль 2015-го

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Истребитель МиГ-29 разбился в районе станицы Кущёвская в Краснодарском крае. Причиной тогда сразу назвали возгорание одного из двигателей самолёта. Полёты МиГ-29 даже были приостановлены. Катастрофы удалось избежать. Судно было без боекомплекта и упало в нелюдном месте, а пилот успел катапультироваться, доложив о пожаре в пункт управления полётами. Это уже было второе за месяц и третье за полгода крушение самолёта семейства истребителей МиГ-29.

Июнь 2015-го

Фото © ТАСС / Игорь Катаев

Истребитель МиГ-29УБ разбился в июне 2015-го в районе полигона Ашулук Астраханской области. Пилоты выполняли учебно-тренировочный полёт. Самолёт принадлежал 116-му центру боевой подготовки. Оба пилота благополучно катапультировались. По предварительным данным, виной всему стал отказ техники. Полёты этого типа самолётов по решению главкома ВВС РФ были приостановлены.

Декабрь 2014-го

Фото © ТАСС / Лев Федосеев