Не выйти из штопора. Самые известные катастрофы с российскими истребителями за последнее время

Март 2020 года
В небе над Чёрным морем в районе Крыма потерпел крушение российский истребитель Су-27. Самолёт выполнял плановый учебный полёт. Как выяснилось позднее, истребитель упал из-за взрыва двигателя авиационной ракеты после её схода при выполнении учебного пуска. Тело лётчика так и не нашли.
Фото © Черноморский флот
Два буксира направились к месту падения Су-27 в Чёрном мореНа месте уже находится теплоход "Волго-Балт 179".
Декабрь 2019 года
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую после запуска производства аварию. Крушение произошло под Комсомольском-на-Амуре. Пилот выполнял испытательный полёт примерно в 111 км от места базирования. Аварийная система сработала штатно, поэтому пилот катапультировался вовремя. Жертв и разрушений в результате крушения не было. Наиболее вероятной причиной тогда назвали технические неполадки в системе управления самолётом.
Июнь 2016 года
Фото © ТАСС / Алексей Паньшин
Пилотажная группа "Русских витязей" после открытия памятника в Ашукине возвращалась на базу. У одного из Су-27 возникли технические неполадки. В это время самолёты проходили деревню Мураново в Подмосковье. Пилот — майор Сергей Ерёменко — отвёл воздушное судно от жилых построек, но сам катапультироваться не успел и погиб.
Десять лет спустя. Авиатрагедия в Смоленске вновь очень кстати для польских политиковВнутриполитическая борьба в Польше диктует свои правила, полагают эксперты. Чтобы сформировать у собственных избирателей образ врага в лице конкурента, поляки снова поднимают старую историю с авиакатастрофой под Смоленском в 2010 году.
Январь 2016 года
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Красноярском крае, в 40 километрах северо-западнее города Канск. Экипаж катапультировался и вышел на связь сразу после аварии. Пилоты выполняли учебно-тренировочный полёт, поэтому сам самолёт был без боекомплекта. Рухнуло воздушное судно из-за отказа техники, никто не пострадал.
Июль 2015-го
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Истребитель МиГ-29 разбился в районе станицы Кущёвская в Краснодарском крае. Причиной тогда сразу назвали возгорание одного из двигателей самолёта. Полёты МиГ-29 даже были приостановлены. Катастрофы удалось избежать. Судно было без боекомплекта и упало в нелюдном месте, а пилот успел катапультироваться, доложив о пожаре в пункт управления полётами. Это уже было второе за месяц и третье за полгода крушение самолёта семейства истребителей МиГ-29.
Десять лет спустя. Авиатрагедия в Смоленске вновь очень кстати для польских политиковВнутриполитическая борьба в Польше диктует свои правила, полагают эксперты. Чтобы сформировать у собственных избирателей образ врага в лице конкурента, поляки снова поднимают старую историю с авиакатастрофой под Смоленском в 2010 году.
Июнь 2015-го
Фото © ТАСС / Игорь Катаев
Истребитель МиГ-29УБ разбился в июне 2015-го в районе полигона Ашулук Астраханской области. Пилоты выполняли учебно-тренировочный полёт. Самолёт принадлежал 116-му центру боевой подготовки. Оба пилота благополучно катапультировались. По предварительным данным, виной всему стал отказ техники. Полёты этого типа самолётов по решению главкома ВВС РФ были приостановлены.
Декабрь 2014-го
Фото © ТАСС / Лев Федосеев
Недалеко от деревни Чемодурово в Подмосковье разбился опытный образец истребителя МиГ-29КУБ. Произошло это около аэродрома, самолёт загорелся, когда возвращался с испытательного полёта. Пилот не пострадал, а вот саму серию самолётов потом анализировали представители Минпромторга и МиГа, на тот момент в состав ВВС они ещё не поступали.