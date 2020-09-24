Создатели "Игры престолов" объяснили, почему передумали воскрешать Кейтилин Старк

Автор книжного цикла "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин признавался, что мечтает увидеть в сериале воплощение героини Бессердечной (ожившей Кейтилин Старк) в исполнении актрисы Мишель Фэйрли. Несмотря на ожидания писателя и поклонников саги, после резни на Красной свадьбе любимая многими героиня так и не появилась на экране.
Санса Старк ответила недовольным фанатам по поводу финала "Игры престолов"Дочь Неда Старка недоумевает, чем вызвана критика со стороны зрителей. Кстати, спойлеров в этом материале нет, читайте смело.
Своё решение не воскрешать Кейтилин Старк шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс объяснили в беседе с автором книги "Огонь не может убить дракона" Джеймсом Хиббердом. Отрывок из будущего бестселлера публикует Entertainment Weekly. По слова сценаристов, они знали, что воскрешение Джона Сноу уже не за горами, поэтому решили минимизировать количество персонажей, которые вернулись из мёртвых. Это был бы слишком заезженный приём.
Тест: Кто правил миром до Старков и Ланнистеров?Вы наверняка без запинки назовёте имена всех царствующих особ из "Игры престолов". Пришло время проверить, помните ли вы школьный курс истории. Сопоставьте имена реальных правителей прошлого с названиями государств.
Но была и ещё одна причина, связанная с самой Мишель Фэйрли, которая блестяще справилась со своей актёрской задачей. Её гибель на Красной свадьбе выглядела одним из самых трагичных эпизодов во всей серии, и шоураннерам просто не хотелось заставлять её играть зомби.
— Последние мгновения Кейтилин были фантастическими, а Мишель Фэйрли — такая замечательная актриса, что возвращать её в образе безмолвного зомби было бы похоже на снижение планки, — признались сценаристы.
В океанариуме показали на схеме, какие страсти кипят у пингвинов, и это хуже "Игры престолов"Теперь в "Твиттере" пытаются разобраться в этой запутанной любовной истории, но получается плохо.
Ранее сообщалось, что зрители назвали "Игру престолов" лучшим сериалом XXI века. Вторым в рейтинге оказался сериал "Очень странные дела" от Netflix, а замкнул тройку "Доктор Кто" телекомпании Би-би-си.
WOW-news
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