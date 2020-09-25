СК завершил расследование ещё двух дел из-за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о реабилитации нацизма в отношении Даниила Шестакова из Перми и Дмитрия Бородаенко из Кемерова, которые опубликовали на сайте акции памяти "Бессмертный полк" фотографии Адольфа Гитлера и изменника Родины Андрея Власова.

— В ходе предварительного следствия Шестаков и Бородаенко вину в содеянном не признали. Однако следователями установлены все обстоятельства совершённых ими преступлений, в том числе цели и мотивы — это реабилитация нацизма путём одобрения деятельности Гитлера и Власова, — говорится на сайте ведомства.

В СК добавили, что выводы о виновности подозреваемых были сделаны на основе результатов ряда экспертиз, в том числе компьютерной, портретной и психиатрической, а также благодаря показаниям свидетелей. Сейчас их дела переданы в Генпрокуратуру.